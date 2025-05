Christian Chávez admite que sus adicciones con las drogas estuvieron a punto de matarlo

Christian Chávez es un nombre que, sin lugar a dudas, está profundamente entrelazado con la historia musical y televisiva de Latinoamérica, pues su paso por la famosa agrupación juvenil RBD lo catapultó a la fama, consolidándose como uno de los artistas más queridos y seguidos de su generación.

Sin embargo, detrás de las luces y el glamour de la fama, el cantante y actor también ha enfrentado momentos oscuros, luchas internas que lo llevaron al borde del abismo y que, con el tiempo, logró superar gracias a la terapia, el apoyo de seres queridos y, sobre todo, a su fortaleza interna.

Uno de los aspectos más conocidos y emotivos de la vida de Christian Chávez es su lucha contra las adicciones y es que en diversas entrevistas, habla abiertamente sobre cómo la industria de la música y la fama influyeron negativamente en su vida personal, llevándolo por caminos oscuros que casi le cuestan la vida.

No es un secreto para sus fans que durante su paso por RBD y su carrera en solitario, Christian se vio envuelto en una espiral de presiones, expectativas y juicios sociales que lo hicieron caer en el abuso de sustancias y alcohol, en busca de una salida temporal a su sufrimiento.

Fue así como en una de sus más recientes apariciones en el programa "Sale el Sol", el cantante compartió sus experiencias personales más dolorosas, revelando que hubo momentos en los que pensó seriamente en la muerte debido a la gravedad de su adicción.

Según Christian, hubo una etapa de su vida en la que "se abandonó por completo"; esto ocurrió debido a que sentía que su vida estaba vacía, sin sentido, atrapado en una industria que no entendía su verdadera esencia. Esta etapa sombría, lejos de ser un hecho aislado, se vio alimentada por los juicios públicos sobre su vida personal y su sexualidad, pues no sólo tuvo que lidiar con los demonios internos derivados de sus adicciones, sino también con la constante crítica pública relacionada con su orientación sexual.

En una época en la que los temas LGBTQ+ aún no se trataban con la apertura y aceptación que tienen hoy, Christian fue uno de los primeros artistas públicos en hablar sobre su identidad sexual, pero esto no fue por decisión propia ya que el cantante afirma que a él lo "sacaron del clóset". Los estigmas y presiones terminaron por mermar su libertad de expresión, pues de acuerdo con el actor, cuando lanzó su carrera como solista las disqueras comenzaron a prohibirle hablar de ciertos temas, lo que terminó por destruirlo.

Cuando lancé mi carrera como solista, a mí me acaban de sacar del clóset, entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad [...] era un momento en el que todavía se opinaba sobre la (orientación) de las personas [...] Cuando yo lancé mi primer disco, "Almas Transparentes", la disquera a mí me dijo: "Ay, no puedes hablar ni de él ni de ella". Una forma en la que me empezaron a mermar mi expresión como artista, afirmó.

Pero a pesar de la oscuridad que lo llevó a querer morir, la terapia jugó un papel fundamental en el proceso de sanación y transformación de Christian. Con el tiempo, el artista comenzó a comprender que las adicciones, las presiones de la fama y los juicios sociales que enfrentaba no definían su valor como persona y gracias a años de trabajo psicológico logró reconstruirse emocionalmente.

Fue maravilloso, fue sanador. Fue poder expresar cosas desde una madurez que llevó seis años en terapia. Y que me ha ayudado a replantearme muchas cosas en mi vida, pero sobre todo a deconstruirme y a poder ver cosas que me pasaron en el pasado de otra forma, reflexionó.

De la misma forma, la terapia y los cambios sociales lo llevaron a poder empoderarse más, lo que fue crucial para que Christian pudiera retomar su vida con una renovada energía. Lejos de sus épocas más oscuras, el artista mexicano compartió que su regreso a la música fue un proceso sanador.

Ya nadie me va a callar y ya no me siento avergonzado de las cosas que me pasaron ni de las cosas que he vivido. Entonces todo eso tiene una fuerza que te hace sentirte imparable, concluyó el cantante.