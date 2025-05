BLACKPINK confirma la fecha de su comeback y revelan detalles sobre un nuevo disco

BLACKPINK, una de las agrupaciones de chicas más populares de la industria K-Pop estará de regreso muy pronto, pues recientemente Lisa, quien hace poco se presentó en el festival Coachella, informó que se encuentra trabajando junto a sus compañeras Rosé, Jennie y Jisoo.

Tras casi tres años sin lanzar música, las chicas de BLACKPINK confirmaron que este 2025 regresarán a los escenarios como grupo. A su vez, detallaron que su nuevo material discográfico será lanzado muy pronto, por lo que solicitaron a sus seguidores mantenerse pendientes.

Aunque las chicas de BLACKPINK no mencionaron cómo será el concepto de su nuevo disco, revelaron que ya se encuentran trabajando en los últimos detalles, por lo que podría estar listo para mediados de año. Por otro lado, aclararon que la gira iniciará en julio, justo después de que el álbum quede listo.

BLACKPINK prepara su comeback. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK regresa con nuevo disco?

Durante la aparición de Jennie en el programa de tvN You Quiz on the Block, la cantante de "SOLO" dijo que el grupo se reunirá para promocionar su próximo material en el mes de julio. Después, planean iniciar con su gira mundial, la cual arrancará en Seúl, Corea del Sur.

Por su parte, en una entrevista con Variety, Lisa reveló que BLACKPINK ha estado trabajando activamente en el estudio para su tercer álbum. A su vez, aseguró que la música está casi lista y que todas están emocionadas por volver a estar juntas, tanto en el escenario como en la producción musical.

BLACKPINK regresará en julio. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

BLACKPINK regresa con gira y disco

Aunque el pasado mes de febrero Jisoo aseguró que el regreso de BLACKPINK estaría listo en mayo, lo cierto es que el lanzamiento se retrasó por las apretadas agendas de las chicas, por lo que se espera que el nuevo sencillo sea lanzado en junio, semanas antes del álbum.

Mientras tanto, la gira mundial de la banda de K-Pop planea iniciar el 5 y 6 de julio en el Estadio de Goyang en Seúl, Corea del Sur,. Sin embargo, en esta ocasión buscan visitar más países que en el "BORN PINK Tour", por lo que sus fans de países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Perú podrían tener la oportunidad de verlas.