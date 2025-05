YosStop hace dura confesión sobre su maternidad: “Nunca quise ser mamá”

Luego de un largo proceso legal por el que pasó varios meses en el penal de Santa Martha Acatitla y del que más tarde quedó absuelta, YosStop sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba a su primer bebé. A casi tres años del nacimiento de su pequeña, Amy, y pese a que disfruta al máximo el tiempo juntas, la influencer hace una dura confesión al admitir que entre sus planes no estaba convertirse en madre por lo que tuvo un fuerte impacto en su vida personal.

La youtuber se casó en mayo de 2022 con Gerardo González, quien fue su gran apoyo durante el proceso legal que enfrentó, y tan sólo unos meses, en octubre de ese mismo año, le dieron la bienvenida a su primogénita, Amyra, de quien comparten con sus seguidores cada detalle de su crecimiento a través de redes sociales, así como de la faceta de la youtuber como madre.

Yoseline Hoffman, como es el nombre de pila de la influencer, admitió que entre sus planes nunca estuvo convertirse en madre por lo que significó un fuerte impacto para ella y su pareja. Recordó que, aunque sin complicaciones, el embarazo no fue sencillo debido a los malestares que experimentó y por los que bajó de peso.

“Nunca quise ser mamá, jamás. Veía a mis amigas que decían: ‘Ay sí, se me alborota el útero, ay sí, un bebé’, y yo decía: ‘Mejor perros, está más padre’, pero la vida me llevó por otro camino y hubo un momento que dije: ‘No sé qué es tener hijos, no lo busco, pero si llega a pasar, que pase’”, dijo la influencer en entrevista para TVyNovelas en la que añadió que al enterarse de su embarazo no dudó en tomar talleres y cursos para informarse más sobre la nueva etapa que llegaba a su vida.