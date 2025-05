Vanessa Huppenkothen reconoció como el deseo de mantenerse delgada la llevó a "hacer tonterías"

No es un secreto para nadie que Vanessa Huppenkothen, reconocida conductora de SportsCenter en ESPN, comparte públicamente su lucha contra el hipotiroidismo, una enfermedad que transformó su vida tanto física como emocionalmente. Su odisea con la salud comenzó durante la cobertura del Mundial de Brasil en 2014 cuando experimentó un aumento de peso significativo y síntomas como hinchazón y fatiga.

Estos signos la llevaron a buscar atención médica, donde fue diagnosticada con hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas, afectando el metabolismo y otras funciones corporales. Según la Clínica Mayo, el hipotiroidismo puede causar aumento de peso, fatiga, depresión y sensibilidad al frío.

Pero además de los desafíos físicos, Huppenkothen enfrentó una lucha emocional muy grande, pues en entrevista para el podcast "Beautyjunkies" confesó que la presión por mantener una imagen perfecta la llevó a desarrollar una relación negativa con su cuerpo, llegando incluso a agredirse físicamente por no cumplir con los estándares de belleza impuestos.

Cabe recordar que la carrera de Huppenkothen comenzó en el mundo de los certámenes de belleza, donde la apariencia física es altamente valorada. Este entorno la llevó a adoptar hábitos extremos para mantener una figura delgada, incluyendo dietas restrictivas y rutinas de ejercicio intensas; estos métodos eventualmente afectaron su salud, desencadenando problemas en su glándula tiroides y desencadenando el hipotiroidismo que padece hoy en día.

Fue en 2014 durante dicha cobertura que la conductora atravesó uno de los episodios más difíciles de su vida personal y profesional, pues en cuestión de semanas su su peso aumentó 16 kilos sin una explicación clara, su rostro se inflamó visiblemente y ninguna de las prendas que llevaba en su maleta le quedaba.

A pesar de mantener una rutina de ejercicio constante e intentar mantenerse hidratada, notaba que incluso beber agua le generaba hinchazón. Posteriormente, los médicos le diagnosticaron una tormenta tiroidea, una forma severa de hipertiroidismo caracterizada por una desregulación extrema del metabolismo.

Este diagnóstico la obligó a replantear por completo su estilo de vida y a partir de entonces, comenzó un proceso de adaptación y recuperación que incluyó un control médico riguroso, ajustes en su alimentación y la incorporación de hábitos destinados a reducir el estrés. Huppenkothen reconoció que fue un momento determinante en su vida, no solo por el impacto físico, sino por el llamado de atención que representó para priorizar su bienestar integral por encima de cualquier exigencia estética o profesional.

Pero el camino hacia la aceptación fue largo y doloroso ya que Vanessa reveló que durante años se culpó a sí misma por su apariencia, llegando a agredirse físicamente al no reconocer su cuerpo. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que su cuerpo era su templo y comenzó a tratarlo con el respeto y amor que merecía.

Me tardé tres años desde que descubrí que tenía problemas de tiroides. Empecé a hacer las paces con mi cuerpo, pero sí me tardé, porque yo me pegaba en mi panza, decía "¿por qué estás así?" Suena bien fuerte, pero me decía "no te quiero, no me gustas, no te acepto" [...] Hoy le pido perdón porque lo traté mal, pero bueno, ya hice las paces con él, dijo muy seriamente.