The Strokes confirman su regreso a los escenarios en 2025: ¿vendrán a México para el Corona Capital?

Después de más de un año de inactividad en los escenarios, la icónica banda neoyorquina The Strokes ha anunciado oficialmente su regreso a los conciertos en vivo. La agrupación liderada por Julian Casablancas se presentará como uno de los headliners del festival Austin City Limits 2025, uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos, que tendrá lugar en la ciudad de Austin, Texas.

La edición de este año del festival se celebrará en dos fines de semana consecutivos: del 3 al 5 y del 10 al 12 de octubre, y contará con una alineación destacada que incluye a artistas como Sabrina Carpenter, Hozier, Doja Cat, Luke Combs, Empire of the Sun, Wet Leg, MARINA, Passion Pit, entre muchos otros. La presencia de The Strokes destaca como una de las más esperadas, ya que representa su primera actuación confirmada en lo que va de 2025.

El último show en vivo de la banda tuvo lugar en marzo de 2024 en Chicago, en lo que fue su única presentación del año pasado. Desde entonces, la agrupación había mantenido un bajo perfil, sin nuevos anuncios de giras ni lanzamientos, por lo que su inclusión en el cartel del ACL ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores.

The Strokes tienen 2 fechas en octubre: ¿Vendrán a México?

Pese a que hasta el momento no se han confirmado más fechas de presentaciones o festivales, han comenzado a circular rumores sobre una posible participación de The Strokes en el festival Corona Capital 2025 en México, evento que usualmente se celebra en noviembre y ha sido anfitrión de grandes nombres del rock y pop alternativo en años anteriores. Sin embargo, no existe información oficial al respecto, por lo que los fanáticos deberán esperar los anuncios del festival para confirmar o descartar esta posibilidad.

El regreso de The Strokes a los escenarios representa no solo una oportunidad para reencontrarse con su público, sino también un indicio de que podrían estar preparando nuevo material o una posible gira internacional. Por ahora, el Austin City Limits 2025 será el escenario del esperado retorno de una de las bandas más influyentes del indie rock del siglo XXI.

