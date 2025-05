"Señora González, aunque les cueste": Ángela Aguilar ya no quiere que le digan "Angelita" o "señorita"

Será el próximo 24 de julio cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar celebren su primer aniversario de casados, en medio de polémicas y fuertes críticas en su contra, la feliz pareja cada vez que pueden se demuestran el amor que se tienen el uno al otro, tal es el caso de la canción que hace unos días estrenó Ángela Aguilar.

A casi un año de casados, recientemente, Ángela Aguilar reveló algunos detalles de su relación como marido y mujer, además de que dejó claro que desde hace ya casi un año dejó de ser señorita, pues ahora ya es una señora casada y así desea que le llamen.

En una entrevista que ya circula en redes sociales, se puede escuchar a Ángela Aguilar hablar sobre su matrimonio y la forma en la que ahora desea que la llamen, pues, aunque todo el mundo le sigue diciendo “Angelita”, dejó claro que desde hace algunos meses ya es una señora casada, y para dejarlo aún más claro mostró su anillo de boda.

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, dijo Ángela