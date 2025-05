¿Octavio Ocaña presentía su muerte? Así fue la última llamada que le hizo a su madre: “perdón por ser mal hijo”

El sensible fallecimiento del actor mexicano Octavio Ocaña conmocionó al público y a la farándula, dejando un vacío en la televisión mexicana. Conocido por su entrañable personaje de Benito Rivers en la serie "Vecinos", Ocaña puso su huella imborrable en la memoria colectiva.

Sin embargo, más allá de su trayectoria artística, recientes declaraciones de su madre revelaron un lado íntimo y emotivo del actor, especialmente en los días previos a su trágico deceso. Cuando transitaba por una carretera federal, policías del Edomex lo siguieron y cuando lograron su detención, dispararon en su contra, quitándole la vida.

En una entrevista reveladora, Ana Lucia Ocaña Beltran, madre de Octavio Ocaña, compartió detalles sobre la personalidad de su hijo durante su juventud, reconociendo momentos de rebeldía propios de la adolescencia. No obstante, destacó la profunda transformación que experimentó en sus últimos años, describiéndolo como un hijo "super protector y cariñoso".

Un aspecto particularmente conmovedor de la entrevista fue la revelación de una llamada telefónica que Octavio realizó a su madre aproximadamente dos semanas antes de su muerte. En esta conversación, el actor expresó un profundo arrepentimiento por cualquier falta de respeto o comportamiento inapropiado que hubiera tenido durante su juventud.

Octavio Ocaña y su llamada días antes de morir

La madre de Octavio Ocaña dio a conocer en la entrevista con Mich Ruvalcaba que su hijo claro que tuvo momentos muy rebeldes durante su juventud, probablemente como muchos de los adolescentes que atraviesan por una etapa de cambios e incertidumbres, pero nunca esperó que le generara una culpa tan grande.

"Era un hijo super protector, cariñoso, al final, quiero decirte que en sus momentos de juventud tuvo rebeldía, fue agresivo, pero al final pareciera que ya estaba escrito que iba a fallecer", comentó.

Lo último, fue en referencia a que aproximadamente dos semanas antes de que ocurrieran los lamentables hechos en el Estado de México, fue Octavio quien tuvo la intención de hablarle a su mamá para pedirle perdón si en algún momento de la vida le había faltado al respeto, pues se mostraba arrepentido de ello. Estas fueron las palabras:

"Quiero pedirte perdón por el mal hijo que fui en su momento, perdóname si te grité, si te ofendí, si tuve algún tipo de violencia fuerte por mi edad, porque eras una madre celosa, sabías lo que me decías, era la verdad, yo me oponía. Te pido perdón, te pido que lo único que quiero es que si mis hermanas no te aman como yo, yo te amo con todo mi ser, perdóname mamita todo lo que te hice"

Al respecto, la señora Lucía únicamente se limitó a contestar: "No hijo, no tengo nada que perdonarte, así como te di la vida, le pido a Dios no por la gran estrella que eres, por el Octavio hijo que tuve". En ese momento no se esperaban que días más tarde sucediera la pérdida del famoso actor.