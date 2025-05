Montse Hernández, famosa influencer mexicana, habla de la pérdida de su bebé que la llevó a no poder tener más hijos

Montse Hernández, reconocida influencer mexicana con más de 3 millones de seguidores en TikTok, compartió recientemente una experiencia profundamente personal y desgarradora que estremeció a toda la comunidad digital, pues a través de una serie de videos en su cuenta de TikTok, Montse relató la pérdida de su embarazo y la posterior extirpación de su útero, eventos que marcaron su vida profundamente.

La historia de Montse comenzó con una fractura en el pie que la llevó al hospital, pero durante su estancia los médicos le realizaron estudios adicionales y descubrieron que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a Montse, quien ya es madre de un hijo pequeño y deseaba ampliar su familia.

Sin embargo, la felicidad fue destrozada luego de que después de una revisión más detallada, los médicos le informaron que no pudieron localizar al embrión durante el ultrasonido, lo que llevó a la decisión de realizar un aspirado uterino para esclarecer la situación, pero este procedimiento aparentemente rutinario fue el comienzo de una tragedia que casi le cuesta la vida.

Fue así como la intervención, que se había previsto como un procedimiento de bajo riesgo, se convirtió en una tragedia; durante el aspirado, los médicos detectaron una hemorragia masiva, lo que obligó a un equipo médico a intervenir de inmediato. Montse se desangraba y la situación se complicó rápidamente.

Los médicos, alarmados por su condición, tuvieron que tomar decisiones extremas, pues la hemorragia no cedía y su vida corría peligro. Fue en ese momento cuando los profesionales de la salud decidieron practicar una cirugía de emergencia, durante la cual se le extirpó el útero, con el fin de detener la hemorragia y salvar su vida. El impacto de esta noticia fue devastador y Montse, visiblemente afectada, expresó con lágrimas en los ojos cómo no solo había perdido a su bebé, sino también la posibilidad de volver a ser mamá.

Desperté y estaba en terapia intensiva; me explicaron que cuando estaban haciendo lo del aspirado, estaba saliendo mucha sangre, tuvieron que hacerme la cirugía de emergencia para coserme el útero [...] Yo estaba en shock, para mí fue muy doloroso porque no me estaban quitando mi matriz, me estaban quitando mi esperanza que tenía de tener otro bebé, dijo al borde del llanto.