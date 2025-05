Maribel Guardia reveló si verá a su nieto en el Día de las Madres, como dijo Imelda Garza Tuñón

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sigue dando de qué hablar. A pesar que los temas en los tribunales se mantienen calmados, las famosas siguen mostrando interés de volver a verse. En esta ocasión fue la propia actriz de 65 años la que expresó la posibilidad de volver a ver a José Julián, su nieto, en el Día de las Madres. Se tiene que recordar que Imelda expresó que estaba dispuesta a que su hijo conviviera con su abuela.

El Día de las Madres es una fecha muy especial e importante en México, por lo que Imelda dejó claro que está dispuesta a dejar de lado sus problemas legales con su suegra para que pueda pasar tiempo con su nieto. La viuda de Julián Figueroa reconoció la conexión que hay entre Juliancito y la costarricense y que al haber perdido a su hijo, el pequeño Julián es lo único que le quedó a Maribel Guardia para recordarlo.

Después de escuchar a la joven de 28 años asegurar que está dispuesta a que Maribel pueda celebrar el 10 de mayo en compañía de José Julián. Eso sí, sería después, ya que tienen un viaje planeado para disfrutar del Día de las Madres fuera de la Ciudad de México en compañía de su madre, es decir, con la abuela materna del pequeño Juliancito. Después de unas semanas, Maribel Guardia decidió hablar sobre esta posibilidad.

Maribel Guardia habló sobre la posibilidad de ver a su nieto el 10 de mayo (IG: maribelguardia)

¿Maribel Guardia verá a Juliancito el 10 de mayo?

Con la celebración del Día de las Madres a la vuelta, comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de que la actriz de 65 años se reúna con su nieto. Maribel decidió terminar con las teorías y especulaciones a los medios de comunicación. Durante la celebración del 5 de mayo en LA, Guardia aseguró que no se reunirá con su nieto para celebrar el 10 de mayo. La costarricense negó esta posibilidad y desvió el tema.

"Las abuelitas amamos con todo el corazón", cerró el tema sobre su nieto, pero antes dejó claro que el 10 de mayo es el Día de las Madres y no el de las abuelas, por lo que no espera formar parte de las celebraciones de esta fecha junto a Juliancito. Se tiene que recordar que Imelda confirmó buscaría a Maribel para pudiera ver a José Julián, pero para después del fin de semana del Día de las Madres, es decir, no estarían juntos este fin de semana.

Queda esperar a que se disfrute del Día de las Madres y que se compartan las fotos de la celebración de Imelda Garza Tuñón y de Maribel Guardia. Por otro lado, ambas actrices deben continuar con los temas legales que tiene para poder llegar a un acuerdo sobre todo lo que está pasando en sus respectivas vidas y con el caso de José Julián.