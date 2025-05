Mamá de Octavio Ocaña da detalles sobre su divorcio: "Salió por las tortillas y ya nunca volvió"

Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, decidió romper el silencio y revelar algunos detalles sobre su separación. La mamá del exintegrante del elenco de Vecinos expresó que después de 34 años, decidió comenzar los trámites de divorcio de Octavio Pérez, el papá del actor. Los motivos estarían relacionados con una supuesta infidelidad y por haber abandonado el barco sin dar razón aparente.

La mamá de Octavio Ocaña y su hermana, concedieron una entrevista para el canal El Mich TV, donde reveló algunos detalles sobre lo ocurrido con el papá del actor. Ana Lucía dejó claro que el señor un día "se fue por las tortillas y nunca volvió", haciendo referencia a que dejó la casa sin previo aviso y no quiso volver. La señora confirmó que ella luchó por su familia, pero después de un año buscando solucionar todo, decidió dar el siguiente paso, es decir, proceder a divorciarse.

"Es triste decirte esto, pero yo luche por mi matrimonio más de un año esperando a que el señor se convenciera, se decidiera que estaba en un error y el señor nada más me daba vueltas. Yo sufría mucho. Te puedo decir que el señor un día salió por las tortillas y ya no regresó, se puede decir", expresó.

Ana Lucía dejó claro que lo buscaba, le hablaba y estaba esperando que volviera, pero el señor no daba razón. Lo que sí le dejó claro fue que estaba viviendo con un amigo que se encontraba solo. La mamá de Octavio no se creía ese cuento, por lo que dejó entrever que se encontraba en otra relación, es decir, siendo infiel.

"Yo le hablaba, me decía que estaba viviendo con un amigo. Que se había ido con un amigo que estaba solo. Para creerme ese cuento pues no, ¿verdad? Yo le insistía, le decía: 'Oye, pero es que no puede ser'. Mira yo he sido una persona que vivió 34 años de matrimonio con el señor. Este año en mayo hubieran sido 35, pero pues llegaron hasta los 34 años", continuó.