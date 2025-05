Los mensajes de Los Tucanes de Tijuana tras la supuesta amenaza de muerte de su vocalista a Mónica Garza

En las últimas horas el nombre de Mario Quintero Lara, vocalista de "Los Tucanes de Tijuana", ha estado en boca de todos después de que trascendiera que amenazó de muerte a la exconductora de "Ventaneando" y actual presentadora de ADN40, Mónica Garza.

En el podcast “Perversiones de un café”, Mónica Garza recordó que hace unos años entrevistó a "Los Tucanes de Tijuana" para el programa "Historias Engarzadas". Durante la plática los cuestionó por una investigación de la DEA en su contra, al parecer, relacionada por los narcocorridos que cantan.

Después de finalizar la plática, Mónica Garza y los integrantes de "Los Tucanes de Tijuana" se estaban sacando una fotografía cuando habría llegado la advertencia. Mario Quintero Lara, vocalista de la agrupación, le habría dicho lo siguiente:

“Me dijo como en secreto: ‘a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, recordó.