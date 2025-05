Justin Bieber lanza mensaje ante rumores de separación con Hailey: “El amor no es un premio que se gana”

La polémica no se hizo esperar en la MET Gala en medio del derroche de elegancia y glamour por parte de las celebridades invitadas, entre las que destacó Hailey Bieber que en la edición de este año desfiló por la alfombra “azul” sin su esposo, Justin Bieber. Ante esto se hicieron más fuertes los rumores de una crisis en el matrimonio de los famosos, algo a lo que el cantante respondería con un mensaje en redes sociales con el que reflexiona sobre “merecer el amor”.

Fanáticos del intérprete de "Baby" se han mostrado preocupados por la salud mental del cantante ante los extraños mensajes, videos e imágenes que compartió en su cuenta de Instagram en las últimas semanas. Algunos han señalado que se trataría de una crisis debido al compromiso de su ex, Selena Gómez, con Benny Blanco y fuertes conflictos en su relación con Hailey por las que supuestamente estarían al borde de la separación.

El pasado lunes 5 de mayo se realizó una nueva edición de la MET Gala en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, evento en el que Hailey y Justin Bieber se habían convertido en una de las parejas favoritas tanto por su estilo como por el derroche de amor entre ellos a su paso por la alfombra roja. Sin embargo, este año llamó la atención que la empresaria desfiló en solitario, esto mientras el cantante se mostraba en Instagram relajado disfrutando del juego de hockey sobre hielo entre los Toronto Maple Leafs contra las Florida Panthers.

Los rumores de una separación se hicieron más fuertes y ante esto Justin Bieber compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram con el que reflexiona sobre "merecer el amor". Además, en su publicación previa publicó una foto de Hailey Bieber con la que le mostró su apoyo en el evento y dejando de lado cualquier sospecha de una crisis en su relación.

"Algunas personas dicen 'mereces el amor', pero eso puede confundir, porque 'merecer' suena como si tuvieras que hacer algo especial para conseguirlo. Pero el amor no es un premio que se gana. Eres especial por ser tú mismo (…)?La palabra merecer implica condiciones: que hay que hacer algo para ganarse un resultado.??? Pero el amor, la dignidad y el valor humano no son condicionales: existen antes de que se realice ninguna acción (…) En lugar de decir mereces amor, creo que es mejor decir: 'eres amado, lo sientas o no'. Eso llega más al corazón”, se lee en el mensaje.