Germaine Valentina, cantante que fue relacionada con Cruz Martínez, habla sobre la denuncia de Alicia Villarreal

Continúa el proceso legal que comenzó con la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez por presunta violencia, algo sobre lo que otras celebridades han sido cuestionados destacando su apoyo a la cantante. Esta vez fue la cantante Germanie Valentina la que fue cuestionada al respecto, pues hace casi un año enfrentó una fuerte polémica tras ser señalada como la "tercera en discordia" en matrimonio de los artistas, algo que negó aclarando que entre ellos sólo existía un vínculo profesional.

La controversia relacionada con Alicia Villarreal y Cruz Martínez comenzó en agosto de 2024 cuando en redes sociales se difundieron fotografías que destapaban una infidelidad del productor, aunque las imágenes dificultaron saber más sobre la misteriosa mujer los rumores sobre su identidad no se hicieron esperar y la joven cantante Germaine Valentina se vio involucrada debido a la cercanía que mantenía en aquel momento con el también compositor por proyectos profesionales.

En entrevista para el matutino "Venga la Alegría", Germaine Valentina fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrenta Cruz Martínez por presunta violencia contra exvocalista de Grupo Límite y puntualizó en su postura en contra de la violencia hacia las mujeres. Aunque se negó a pronunciarse sobre el conflicto entre los artistas, aseguró que confía en la ley y las autoridades para que se haga justicia.

En agosto del año pasado y ante las comentarios que recibió, Germaine Valentina compartió un clip a través de su cuenta de Instagram en el que negó el supuesto romance con Cruz Martínez destacando que entre ellos sólo existía una cercanía debido a cuestiones profesionales. Aunque esto también habría terminado y así lo reveló la cantante en entrevista para el matutino, donde indicó que tras el escándalo no tuvo más contacto con el productor.

“Mira, eso fue un chisme que yo no sé de dónde salió, porque se basó en una foto del señor Cruz hablando con una chica que no era yo. De hecho, yo estaba con mi equipo presente ese día y yo estaba vestida totalmente diferente. Yo publiqué las fotos y los videos de ese día. Entonces, no entiendo cómo salió a relucir mi nombre, cuando no tenía nada que ver (…) Él produjo dos canciones, peor no hicimos nada más. No produjimos el álbum, íbamos a producir un álbum, no se produjo y tampoco tenemos contacto”, añadió.