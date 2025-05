El famoso rockstar Brad Arnold tiene cáncer en etapa avanzada que hizo metástasis en su pulmón, así lo confesó | VIDEO

Brad Arnold, el carismático líder de la banda de rock 3 Doors Down, compartió con sus seguidores una noticia devastadora: fue diagnosticado con carcinoma renal de células claras en etapa 4, una forma agresiva de cáncer de riñón que ya se extendió hasta sus pulmones.

De acuerdo con médicos expertos, el carcinoma renal de células claras (ccRCC) es el tipo más común de cáncer de riñón, representando aproximadamente el 75% de los casos. Según la Cleveland Clinic, este tipo de cáncer se origina en las células que recubren los túbulos renales, encargados de filtrar los desechos de la sangre y en etapas avanzadas, como la de Arnold, la tasa de supervivencia a 5 años es alarmantemente baja, entre el 10% y el 15%.

La revelación se produjo este 7 de mayo a través de un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram; en el mensaje, Arnold expresó su fe inquebrantable y su confianza en que dios puede superar cualquier adversidad. Además, anunció la cancelación de la gira de verano de la banda, que debía comenzar el 15 de mayo en Daytona Beach, Florida.

Fue así como por medio de un video, Arnold explicó que después de sentirse enfermo durante algunas semanas, acudió al hospital donde, tras realizarle estudios, se le diagnosticó carcinoma renal de células que ya había hecho metástasis; sin embargo, también manifestó una actitud positiva y una profunda fe, por lo que a pesar de su devastador diagnóstico dijo no tener miedo del futuro.

Estuve enfermo hacía un par de semanas, y luego fui al hospital, me revisaron y me dieron el diagnóstico de que tenía carcinoma renal de células claras que había hecho metástasis en mi pulmón [...] Y estamos en la cuarta etapa, y eso no es nada bueno. Pero ¿sabes qué? Servimos a un Dios poderoso y él puede superar cualquier cosa. Así que no tengo miedo. De verdad, no me asusta en absoluto, declaró Brad Arnold.