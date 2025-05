El clásico romcom noventero “10 cosas que odio de ti" tendrá una secuela y le rendirán un homenaje a Heath Ledger

Han pasado 25 años desde que el mundo fue testigo del estreno de una de las comedias románticas más importantes en el cine contemporáneo: 10 cosas que odio de ti. Y es que esta película se convirtió en un clásico de la cultura pop, no solo marcó la carrera de muchos de las actrices y actores que participaron en ella, sino que también dejó una huella imborrable en el género de las romcom.

Ahora, más de dos décadas después, el director Gil Junger confirmó que está trabajando en una secuela y que tiene planes aún más ambiciosos, pues estaría buscando convertir la historia en una trilogía. En una reciente entrevista con People, Junger reveló que la secuela llevará el título provisional de "10 cosas que odio de las citas", un título que promete explorar el mundo de las relaciones modernas, más allá del entorno escolar que definió a la primer cinta.

Si bien, los detalles sobre la trama siguen siendo escasos se espera que la historia mantenga el tono cómico y romántico que caracterizó a la original, pero con un enfoque que atrape a la audiencia que creció viendo la película. De hecho, el público objetivo de la secuela no serán las y los adolescentes, sino las y los adultos jóvenes que vivieron en carne propia la popularidad de la película en los años 90 y que ahora está inmersa en distintas etapas de la vida amorosa y personal.

¿Cuándo se estrena la secuela de "10 cosas que odio de ti"?

En dicha entrevista, Junger también explicó que a pesar de que aún no ha recibido la luz verde oficial por parte de los estudios, Junger aseguró que la producción ya está en marcha, ya que él mismo se encuentra trabajando en el guion junto a la escritora Naya Elle James.

La secuela no solo busca recuperar la esencia que hizo de la película original un éxito rotundo, sino también ampliar la historia hacia una narrativa más madura y compleja.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

El director tampoco confirmó una fecha oficial de estreno, pero indicó que aunque la historia original seguirá siendo un punto de referencia importante, la nueva entrega estará centrada en la evolución presente y futura de los personajes, abordando con un enfoque más maduro los desafíos y matices de las relaciones en la adultez, lo que promete ofrecer una narrativa renovada sin perder el encanto que convirtió al filme en un clásico.

Un tema de gran interés entre las y los seguidores de la película es el regreso del elenco original y si bien no se confirmaron los detalles sobre el reparto, Junger dejó claro que le encantaría trabajar nuevamente con Julia Stiles, quien interpretó a Kat Stratford, y Larry Miller, quien dio vida a Walter Stratford, el padre de Kat.

Me encantaría volver a trabajar con Julia (Stiles). Ella marcó la vida de millones de mujeres. Ese personaje de Kat realmente impactó a las jóvenes, dijo.

Por otro lado, el director también mencionó la importancia de conservar la esencia del personaje de Kat, quien fue una figura central no solo en la película, sino también en la cultura de la juventud de los años 90. La representación de una adolescente fuerte, independiente y desafiante sigue siendo un referente para las mujeres que crecieron con la película; y si bien, no se confirmó la participación de Stiles, las conversaciones entre el director y la actriz parecen estar en marcha, lo que hace pensar que su participación es una posibilidad real.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

De la misma forma, Junger explicó que uno de los aspectos más emotivos de la secuela será el homenaje que se rendirá a Heath Ledger, quien interpretó al inolvidable Patrick Verona en la primera película. A lo largo de los años, la figura de Ledger se convirtió en un ícono no solo por su talento, sino también por su trágica muerte a los 28 años debido a una sobredosis accidental de medicamentos.

Gil Junger fue claro al respecto: la secuela incluirá un homenaje a Ledger, quien, de haberse mantenido con vida, habría sido una pieza clave en una secuela original. En ese sentido, el director recordó que en su momento había pensado en ofrecerle al actor un papel para una posible continuación de la película en la que la historia principal girara en torno a su personaje.

En esa secuela, que planeaba titularse "10 cosas que odio de mí", Ledger habría sido protagonista y aunque esa versión nunca se materializó, Junger expresó en la entrevista que ahora, más que nunca, siente la necesidad de rendir tributo a su amigo y colaborador.

Creo que es una idea hermosa, y la respuesta ahora será sí… Merece ser amado, declaró.

El 31 de marzo de 2025, "10 cosas que odio de ti", una de las comedias románticas más queridas y emblemáticas de los años 90, celebró su 25 aniversario desde su estreno en cines.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

¿Dónde ver "10 cosas que odio de ti"?

Actualmente, "10 cosas que odio de ti" está disponible en Disney+ para usuarios con suscripción, ofreciendo audio en español e inglés, además de subtítulos y calidad 4K. También puede alquilarse o comprarse en plataformas como Apple TV, Google Play Películas y Amazon Prime Video, donde se encuentra en alta definición con opciones de idioma variadas.