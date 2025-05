Daniela Castro habla del intento de secuestro que sufrió mientras grababa "Cañaveral de pasiones"

Después de una pausa de más de 5 años, la talentosa actriz mexicana Daniela Castro regresa a la pantalla chica con un papel antagónico en la nueva telenovela de TV Azteca, "Cautiva por amor". Esta producción marca su retorno al género que la catapultó a la fama y le permitió ganarse el cariño del público por su capacidad para interpretar villanas memorables.

Con más de tres décadas de trayectoria, Daniela Castro es una figura emblemática en la televisión mexicana, destacando en producciones como "Cadenas de Amargura" y "Cañaveral de Pasiones". Es así como en "Cautiva por Amor", que se estrenará el 12 de mayo por Azteca Uno y estará disponible en streaming a través de la app TV Azteca En Vivo, Castro interpreta a Isabel Fuentes Mansilla, una villana involucrada en una red de trata de personas junto a su esposo.

Para Daniela Castro, este regreso a las telenovelas no solo representa una oportunidad profesional, sino también una experiencia personal significativa ya que en esta producción comparte créditos con su hija Danka Castro, quien interpreta a Valeria Fuentes Mansilla. Aunque no ensayan juntas, Daniela expresó su orgullo por trabajar junto a su hija y destacó la importancia de mantener una relación profesional y respetuosa en el set.

Sin embargo, este esperado regreso no sólo la ha hecho volver a interpretar a villanas icónicas, pues durante la promoción de la telenovela, Daniela Castro compartió un episodio traumático de su vida: un intento de secuestro ocurrido en 1996 mientras grababa "Cañaveral de Pasiones".

En conversación con Publimetro, la actriz recordó el angustiante momento que vivió en 1996 y lo describió como una experiencia profundamente traumática que sigue dejando huella en su vida diaria. El incidente tuvo lugar en una locación alejada, y aunque logró liberarse y salir con vida, las secuelas emocionales persisten hasta hoy, afectando su bienestar psicológico cada vez que alguien se le acerca inesperadamente por detrás.

View this post on Instagram

Fue muy traumático y lo sigue siendo, porque como me llegaron por atrás... ahora no puede llegar nadie por atrás porque es como un shock para mí. Es algo que nunca se te borra, dijo.

Uno de los momentos más conmovedores del testimonio de Daniela Castro fue cuando relató cómo logró evitar ser alcanzada por una bala durante el intento de secuestro, pues según explicó que fue la intervención oportuna de un hombre desconocido lo que le salvó la vida, llegándolo a describir como un verdadero ángel que la salvó de un destino horrible.

Logré zafarme, pero gracias a un señor, porque hubo balazos y todo. Fue un ángel para mí que prácticamente se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy ahorita hablando contigo, dijo al borde del llanto.