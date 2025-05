¿Cuántos hijos tiene Federica Quijano y cuántos años tienen?

Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida en el medio artístico como Federica Quijano, se colocó en las portadas de todos los medios de espectáculos después de confirmarse que había sido hospitalizada de emergencia por problemas de salud. Después de confirmarse que necesitaba realizarse una delicada operación de columna, por lo que le pedía a sus fans todo el apoyo posible. Ahora, vamos a hablar de los herederos de Federica.

Dejando de lado la salud de la cantante y actriz que se dio a conocer en la década de los 90 en Kabah, vamos a hablar sobre los hijos que tiene. Federica tiene dos hijos, mismos que fueron adoptados y quienes han sido parte fundamental de su vida desde hace más de una década. Quijano se ha caracterizado por mantener su vida privada en secreto, pero también por ser un mamá dedicada, por lo que es momento de hablar un poco más sobre esas dos personitas que se robaron su corazón.

Se tiene que recordar que Federica adoptó a sus hijos, por lo que cuentan con historias muy especiales cada uno. Sebastián y María conmovieron a la cantante desde el primer instante en el que los vio. En una reciente entrevista la cantante de Kabah dio detalles sobre algunos aspectos de su vida como madre, pero también que quería ser madre de cinco a los 25 años. Sus planes cambiaron, ya que solo adoptó a dos y es muy feliz.

"Yo de chiquita no tenía nada claro de que quería hacer en mi vida, lo único que tenía claro era que quería ser mamá. A los 25 años quería tener cinco hijos, casarme y ser feliz", dijo Federica en una entrevista con Pati Chapoy.

¿Cuántos hijos tiene Federica?

Como se mencionó anteriormente, Federica tiene dos hijos, ambos adoptados. Esta historia comenzó cuando escuchó que habían abandonado a un bebé a la basura y se puso en contacto con todos los noticieros y con la gente que pudiera ayudarle a contactar con el albergue donde se encontraba. Siete meses después se convertiría en madre.

María se convirtió en madre hace 16 años, pero no del niño que la había cautivado en el albergue, sino de una pequeña de tres meses. Federica recordó como fue el primer momento en el que le entregaron a la pequeña. "Me suelto a llorar, tenía el celular, le hablé a mi mamá y empezamos a llorar. Ahí entra María, en brazos del cunero y traía flores para mí. Me la dan y me dicen: 'aceptas a esta bebé como tu hija'... fue el momento más hermoso de mi vida", recordó la cantante. María tiene 17 años actualmente.

Federica adoptó a sus hijos (IG: federicaquijano)

Meses después, tras seguir ayudando al albergue en el que adoptó a María, llegó Sebastián a su vida. La cantante recordó que su hijo fue abandonado en un basurero, lo que lo llevó a sufrir neumonía, rinitis y llegó al albergue con mordidas de animales. Gracias a sus antecedentes, las autoridades le entregaron la maternidad de Sebastián, quienes más adelante fue diagnosticado con autismo. Actualmente Sebastián tiene 16 años.