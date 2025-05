Gala Montes permanece en el ojo del huracán por el conflicto que sostiene con su mamá desde hace más de un año y que las mantiene distanciadas. A esto se suman las declaraciones que ambas han realizado, como la más reciente en la que Crista Montes señaló estar en contra de dejar herencia a los hijos y aseguró que los padres deben enfocarse en disfrutar de sus ganancias enfocándose en sus necesidades, algo en lo que dijo haber cometido un "gran error".

En el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, Crista Montes descartó una pronta reconciliación con sus hijas y, pese a los problemas que existe entre ellas, se dijo feliz de haberse convertido en madre por lo que, pese a la situación que enfrenta, sí festejará acompañada de familiares o amigos.

Crista Montes habla sobre lo que ocurrirá con su patrimonio

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Crista Montes fue cuestionada sobre el futuro de su patrimonio y lo que ocurrirá con éste ante el distanciamiento que tiene con sus hijas. Indicó estar en contra de dejar herencia y aconsejó a los padres gastar sus ganancias antes de partir enfocándose en sus necesidades, algo en lo que aseguró haberse equivocado.

Crista, mamá de Gala Montes, dejará fuera de su testamento a sus hijas y su nieta. Foto: IG @galamontes

“Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo y algo que he aprendido en este situación es que los papás no deben de dejarse en último lugar, ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar. Si llego a tener dinero no lo dejo, me lo gasto todo”, dijo Crista Montes.

¿En qué gastó Crista Montes el dinero que obtuvo de la entrevista con Adrián Marcelo?

Crista Montes recibió fuertes críticas en redes sociales tras aceptar una entrevista con Adrián Marcelo a cambio de una fuerte suma de dinero, esto pese a la actitud y constantes ataques del influencer regiomontano contra Gala Montes durante su participación en "La Casa de los Famosos México" por los que, incluso, ella presentó una denuncia por violencia de género.

Al respecto, Crista Montes dijo no estar arrepentida de participar en el programa del youtuber ya que esto le habría dado la oportunidad de contar su versión de lo ocurrido en el conflicto con su hija Gala. Añadió que por el momento no ha gastado el dinero que obtuvo y aunque no reveló la suma, fue el creador de contenido quien en su cuenta de X, antes Twitter, destapó que habría sido poco más de un millón de pesos.