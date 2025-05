Bioserie de “Chespirito” destaparía infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza

Uno de los episodios más polémicos en la vida personal de Roberto Gómez Bolaños sale a la luz en la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” que se estrenará en Max el próximo 5 de junio. Se trataría de la infidelidad del comediante con la actriz Florinda Meza, quien durante varios años admitió que la atracción entre ellos surgió cuando el también productor aún estaba casado con Graciela Fernández, pero sostiene que no existió algo más entre ellos hasta que él se separó y esta versión sería desmentida en el nuevo proyecto televisivo.

Han pasado casi 11 años desde la partida de Roberto Gómez Bolaños, una leyenda de la industria del entretenimiento cuya vida y trayectoria continúa envuelta en polémicas que se mantienen como un misterio del que surgen cada vez más detalles a través de los años. Como su relación con Florinda Meza por la que enfrentó conflictos tanto familiares como con sus compañeros de escena ante lo clandestino que mantuvieron el romance durante varios años hasta su divorcio cuando la actriz fue señalada de ser la "tercera en discordia".

Este miércoles se estrenó el primer tráiler de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” que llamó la atención por lo impactante de su elenco y un detalle en la historia que confirmaría lo que por tantos años se mantuvo como un secreto entre voces: la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños. Aunque no se menciona directamente a Florinda Meza, en éste se refieren al papel que realiza la actriz Bárbara López como Margarita Ruíz en la ficción y que es Doña Florinda en “El Chavo del 8”.

El productor conoció a Graciela Fernández cuando ella tenía 15 años de edad y él 22, se casaron en 1968 y producto de su matrimonio tuvieron seis hijos. Aunque ella estuvo junto a él en su camino al éxito y lo acompaña en cada uno de sus viajes de trabajo, Bolaños ganó fama por ser “mujeriego” y se sabe que habría sido este uno de los motivos que desgastó la relación entre ellos y por la que, finalmente, pondrían fin a su matrimonio.

De acuerdo con lo revelado por Florinda Meza en entrevista con Gerardo Rozín para “Morfi, todos a la mesa” en 2017, el flechazo entre ella y Roberto Gómez Bolaños habría ocurrido desde el primer instante en el que se conocieron pero él estaba casado con Graciela Fernández. Además, existían otros factores como la diferencia de edad entre ellos, pues el comediante era 20 años mayor, y que en aquel momento ella sostenía una relación con Enrique Segoviano.

La actriz reveló que pese al compromiso que ambos tenían Bolaños insistió en conquistarla enviándole flores. Aunque durante varios años el romance se mantuvo como un rumor, fue durante un tour en Chile donde se dieron su primer beso, luego de cinco años decidieron comenzar de manera oficial su relación generando una fuete polémica debido a que el comediante puso fin a su matrimonio luego de 20 años y enfrentó conflictos con sus hijos.

“Después del beso me arrepentí, quería dar marcha atrás. Él llevaba dieciocho años de matrimonio en ese momento, seis hijos, y una mujer, son siete valijas de bagaje (…) Caí como hoja en mar revuelto, me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: ’Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer, y él me convenció con su respuesta: ‘Mira, cuando un vaso está lleno no le cabe nada más’”, dijo la actriz.