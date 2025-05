Azealia Banks lanza comentarios transfóbicos contra Lisa de Blackpink y asegura que "es un hombre" | FOTOS

Azealia Banks, conocida por su música y también por sus frecuentes controversias en redes sociales, recientemente generó polémica al realizar comentarios sobre Lisa de BLACKPINK que fueron calificados por muchos como transfóbicos, lo que molestó a los fanáticos de la cantante, pero también a toda la comunidad del K-POP.

La rapera comentó en la red social X una foto de Lisa en la reciente edición de la Met Gala. En su publicación, Banks escribió: "Lo siento, pero esto me da vibras de "ladyboy". Me da vibras de nuez de Adán y un 'tuck' no muy bien hecho. Lisa es un hombre. No voy a retractarme de este comentario".

El término "ladyboy" es un término utilizado en el Sudeste Asiático que a menudo se considera despectivo cuando se aplica a mujeres transgénero. De manera puntual, se utiliza sobre todo el Tailandia, lugar de donde es originaria Lisa. Esto definitivamente puede ser catalogado como un insulto directo en contra de la cantante, pero también un comentario de odio hacia la comunidad trans del mundo.

Desde luego, estos comentarios de Banks desataron una ola de críticas por parte de los fans de BLACKPINK y de usuarios de redes sociales, quienes la acusaron de transfobia e innecesaria agresividad. Muchos expresaron su decepción por las palabras de la rapera, señalando que este tipo de comentarios contribuyen a la discriminación, así como al odio hacia las personas transgénero.

Azealia Banks y sus polémicas

Esta no es la primera vez que Azealia Banks se ve envuelta en controversias por sus comentarios en línea. A lo largo de su carrera, ha protagonizado diversas polémicas con otras celebridades y figuras públicas, a menudo utilizando un lenguaje ofensivo, generando debates sobre raza, género u orientación sexual. En el pasado ya realizó comentarios considerados racistas, también homofóbicos, lo que le costó numerosas críticas, en ocasiones, la suspensión de sus cuentas en redes sociales.

En el caso de sus comentarios sobre Lisa, muchos fans interpretaron sus palabras como un ataque malintencionado y celoso hacia la popular integrante de BLACKPINK, especialmente considerando el impacto, además de la admiración que Lisa genera a nivel mundial, siendo actualmente una de las mujeres más escuchadas de la industria.

La controversia pone de manifiesto una vez más la tendencia de Azealia Banks a generar titulares a través de declaraciones polémicas. Hasta el momento, nadie ha dado declaraciones al respecto del lado del equipo de Lisa, ni sus agencias de representación, mucho menos la propia cantante.