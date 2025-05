Ana Paula Capetillo admite lo mucho que le afectan las críticas a su familia

La boda de Alejandra Capetillo ha generado gran expectativa en sus seguidores que siguen de cerca cada detalle que la influencer ha compartido a través de sus redes sociales, interés que desató rumores sobre un conflicto con sus famosos padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Sobre la polémica, Ana Paula, hermana de la influencer, admitió lo mucho que han logrado afectarla los comentarios negativos que recibe su familia aún cuando éstos se han presentado más de una vez.

Aunque Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han señalado más de una vez que no se oponen al matrimonio de su hija Alejandra con el libanés Nader Shoueiry, persisten los rumores de que éste sería el motivo de un conflicto entre ellos. Algo que se hizo más fuerte debido a su ausencia en la ceremonia civil celebrada en España en abril pasado y por lo que recibieron fuertes crítica en redes sociales.

En un encuentro con los medios retomado por el programa "De primera mano", Ana Paula Capetillo habló sobre los comentarios negativos que recibe su familia y reveló lo mucho que han logrado afectarla, aún cuando han aparecido más de una vez en la carrera de sus famosos padres y pese a estar consiente de que se trata de figuras públicas. La actriz señaló que la clave para hacer frente a las críticas es la confianza en sí misma.

“La verdad es que es muy difícil. Yo te podría decir que es fácil estar en la opinión pública y siempre lo hemos estado y no pasa nada, pero la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo, yo soy una persona bien sensible, entonces cuando han llegado a haber malos comentarios o malos momentos por las opiniones de los demás me ha costado mucho trabajo salir de ahí, pero justo es ‘voy a confiar en mí’ y voy a hacer lo que yo quiera hacer, suena muy cursi, pero es confiar en uno mismo”, dijo Ana Paula Capetillo.

Ante el alboroto que se generó por lo ocurrido en su boda por el civil a la que únicamente asistieron su hermano, Eduardo Capetillo Jr., y su hermana, Ana Paula, Alejandra Capetillo aclaró que sus padres no habían podido asistir por compromisos de trabajo. Biby Gaytán sostuvo esta versión y dejó ver que no existe ningún conflicto en su familia que sí estará presente en la ceremonia religiosa.

“No quiero sonar pretenciosa, porque es lo último que quisiera. Todo lo que hago, me gusta hacerlo al 100 por ciento. Hasta que no me siento satisfecha, en paz, siento que no lo hice bien. El trabajo, para mí, es sagrado. Mi familia es sagrada, pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quisiera, en ciertos momentos”, dijo Gaytán en una reciente conferencia de prensa.