Acusan a Lupillo Rivera por supuestos despilfarros de alcohol y comida en un hotel | VIDEO

El periodista de espectáculos Javier Ceriani generó una nueva polémica en torno a la figura de Lupillo Rivera tras su participación en la exitosa primera temporada de "La Casa de los Famosos All Stars". En declaraciones recientes, el periodista no se guardó críticas hacia el cantante, aseguró que tiene un comportamiento despilfarrador y una supuesta mala relación con la producción del reality show de Telemundo.

Según las fuertes declaraciones de Ceriani, Lupillo Rivera estaría causando problemas en el hotel donde se encuentra hospedado tras su salida del programa. El periodista afirmó que el intérprete de "Despreciado" estaría incurriendo en "mucho gasto de tequila" y "despilfarro de comida", solicitando "tequilas muy caros" y actuando como si fuera "el rey del universo" al pedir de manera excesiva.

Las acusaciones de Ceriani van más allá de los supuestos gastos excesivos. El periodista aseguró que Telemundo estaría presionando para que Lupillo Rivera abandone el hotel debido a estos costos. Además, lanzó duras críticas sobre su desempeño en el reality show, calificándolo de un "fracaso" en términos de rating. También afirmó que el cantante "rompió las pelotas toda la temporada" y señaló una supuesta "confabulación con la productora que despidieron".

El conductor también sentenció que la actitud "insoportable" de Lupillo Rivera habría generado un rechazo por parte de la producción, afirmando que "nunca más lo van a contratar para un reality". Estas declaraciones, conocidas por su estilo directo y sin filtros, han generado un revuelo en los medios de espectáculos, entre los seguidores del cantante y también de La Casa de los Famosos.

"Lupillo Rivera, lo quieren sacar ya del hotel donde está. Lo quieren sacar. Está gastando mucho tequila, está gastando mucho en el hotel. Está pidiendo tequilas muy caros, despilfarro de comida. Como cree que es el rey del universo, pide pide y pide. Telemundo dice que Lupillo ya se vaya, no quieren más gastos. No trajo rating, fue un fracaso, rompió las pelotas toda la temporada en confabulación con la productora que despidieron. Cuando alguien es tan insoportable, no los quieren. Nunca más lo van a contratar para un reality"