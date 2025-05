Tras la polémica por la herencia de Daniel Bisogno, Alex Bisogno revela que fue estafado

El nombre de Alex Bisogno sigue apareciendo en las portadas. Después de toda la polémica que se ha generado sobre la herencia de Daniel Bisogno, su hermano volvió a dar de qué hablar cuando compartió una historia donde confirmó que había sido víctima de una estafa. El comunicador compartió el video de Gary Centeno, quien contó como sufrió la estafa.

Alex B. compartió un video en el que Gary reveló como fue estafado por una agencia y donde alerta a todos aquellos que trabajen o tengan algún negocio con una persona que se llama Arthur Vázquez, ya que es un estafador. En el inicio del clip, Centeno deja claro que cuando comenzó a trabajar con él la agencia llamaba Vázquez Agencia, pero que ahora se llama Ava Media.

El hermano de Daniel compartió el video de Gary en sus redes sociales y compartió el mensaje que había sufrido lo mismo. Alex B. dejó claro que estaba en el mismo barco que Centeno, por lo que habría confirmado haber sido víctima de la estafa de Arthur Vázquez y la supuesta agencia que tiene la persona que es acusada en el video de Gary en sus redes sociales.

En el video que compartió Alex B. se puede ver a Gary molesto relatando la forma en la que él y otros influencers cayeron en la estafa de la agencia que se hacía llamar Vázquez Agencia. Centeno explicó que fue contratado para realizar un trabajo, pero después de ocho meses del evento al que fue llamado no le han pagado.

"Los voy a poner en contexto rápidamente. El me contrató para un trabajo que se llama Raly Kinesis. Entre ellos estaba Alex Bisogno, estaba Agustín Ledezma, el Warrior, yo... y pues bueno confié en él. Me hizo ir a tres reuniones, gastar gasolina y pues yo trato de ser muy profesional en mi trabajo. Yo nunca fallé, siempre estuve al pie de la letra. El evento estuvo super cansado y les cuento que después de 8 meses no me ha pagado", indicó Gary.