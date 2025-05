Shakira comete una indiscreción en la Met Gala al anunciar el embarazo de Rihanna antes que lo hiciera oficial

El lunes 5 de mayo, como ya es una tradición en el mundo de la moda, se llevó a cabo la Met Gala 2025, uno de los eventos más exclusivos y esperados dentro de la industria, pues el evento llevado a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es conocido por su exclusividad, su alto nivel de glamour y las sorpresas que siempre trae consigo.

Fue así como entre las invitadas de la noche se encontró la icónica Shakira, quien a pesar de no haber ido apegada a la temática "Superfine: Tailoring Black Style", levantó suspiros al desfilar por esta importante gala. Pero su paso por la Met Gala de este año no sólo significó elegancia y sofisticación ya que en su encuentro con los medios hizo un comentario bastante indiscreto al casi revelar el secreto con el que Rihanna dejó boquiabierto al mundo entero.

Ahora no es un secreto que RiRi se encuentra esperando su tercer bebé, pero la noche del lunes ésta era una noticia que pocas personas conocían y entre ellas se encontraba la colombiana, quien hizo una pausa de su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" para asistir a esta importante ceremonia; sin embargo, la sorpresa vino cuando la cantante, en medio de una entrevista con la prensa, dijo estar muy emocionada por las "buenas nuevas", refiriéndose al embarazo de Rihanna.

¿Qué hizo Shakira en la MET Gala?

Lo preocupante de este comentario fue que para ese momento aún no se había revelado el estado de RiRi, por lo que estuvo a punto de arruinar por completo la noticia. Todo sucedió mientras los periodistas se acercaban para hacerle preguntas sobre su experiencia en la gala y al ser consultada sobre qué celebridad esperaba ver durante la gala, Shakira respondió sin titubear: Rihanna. Explicó que hacía tiempo no coincidían y que tenía una razón especial para querer saludarla.

Sus declaraciones tomaron por sorpresa a las periodistas presentes, quienes, intrigadas por su comentario, le preguntaron a qué se refería exactamente. Fue en ese momento cuando la artista colombiana, sin medir del todo sus palabras, dejó escapar más información de la debida, revelando que la cantante de "Umbrella" se encontraba esperando a su tercer bebé.

¡Rihanna!, quiero verla, tengo muchas ganas de verla, me acabo de enterar de la noticia [...] Está embarazada, ay... Dios mío... ¿se suponía que no debía de decirlo?, dijo Shakira tapándose la boca con las manos.

La reacción de la cantante fue de sorpresa y vergüenza, reconociendo que probablemente no debía haber compartido esa información ya que no era pública y, como era de esperarse, el metraje no tardó en viralizarse aunque esto pareció no arruinar los planes de Rihanna.

Rihanna anuncia su tercer embarazo en la alfombra roja de la Met Gala 2025

A pesar de la indiscreción cometida por la intérprete de "Día de Enero", minutos después Rihanna hizo su esperada aparición en la alfombra roja, luciendo un espectacular diseño de Marc Jacobs que dejaba al descubierto su embarazo avanzado. La revelación accidental de Shakira perdió relevancia casi de inmediato, ya que, aunque muchos asistentes al evento aún no estaban al tanto, la propia artista ya había publicado en sus redes sociales una imagen donde mostraba con orgullo su vientre de embarazada. Rihanna hizo su entrada en la alfombra roja de la Met Gala, luciendo un impresionante atuendo del diseñador Marc Jacobs.

Fotografía: AFP.

Es así como la Met Gala 2025 será recordada no solo por los deslumbrantes atuendos y la atmósfera glamurosa, sino también por este momento de desliz involuntario de Shakira, que le dio un giro inesperado al evento y que, sin duda, quedará en la memoria colectiva de las y los fans de la música y la moda.