Olga Breeskin fue esclava laboral, personal y sexual de un productor por 7 años, así lo confesó

Olga Breeskin relató que se fue a Las Vegas a trabajar y que ahí vivió uno de los momentos más difíciles de su vida como mujer y también como artista, tanto que lo considera de los más duros que a travesado a lo largo de los años e incluso confesó que la llevaron a pensar en atentar contra su vida.

“Cuando llego a Las Vegas por situaciones familiares, nunca me imaginé que un… cuate que estaba en primera fila era comprador de mujeres y la que viene con ese pasadito tan bochornoso como el de esta señora, no lo ve tan mal, porque era una moda (...) yo sin saber me enredo con el productor, sin saber que me había comprado durante 7 años, me tuvo de esclava, laboral, personal y sexual, es muy difícil lo que te estoy diciendo, pero te prometí ser sincera”, es lo que contó en la entrevista.