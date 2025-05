Mónica Garza fue amenazada de muerte por el vocalista de Los Tucanes de Tijuana, así fue el momento | VIDEO

En las últimas horas el nombre de la conductora de televisión, Mónica Garza, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de que revelara que fue amenazada de muerte por el vocalista de "Los Tucanes de Tijuana", Mario Quintero Lara.

Hace unos días la exconductora del programa de espectáculos "Ventaneando" recordó la ocasión en la que entrevistó a "Los Tucanes de Tijuana", pero desafortunadamente al finalizar recibió un comentario por parte del vocalista que marcó para siempre su carrera como periodista.

De acuerdo con Mónica Garza hace unos años tuvo la oportunidad de entrevistar a "Los Tucanes de Tijuana" para el programa "Historias Engarzadas", transmitido por TV Azteca. Durante la plática los cuestionó sobre las investigaciones en su contra y su presunto vínculo con personas ligadas al narcotráfico.

En el podcast “Perversiones de un café”, Mónica Garza recordó que en una entrevista con "Los Tucanes de Tijuana" los cuestionó por la investigación que existía en su contra por parte de la DEA. Al parecer la indagatoria estaba relacionada con los narcocorridos que cantan.

En este sentido la extitular de "Ventaneando" explicó que al finalizar la plática se sacó una foto con los integrantes de "Los Tucanes de Tijuana" y en ese momento fue cuando llegó la advertencia. Al parecer el vocalista le hizo un comentario sobre sus preguntas y la habría amenazado.

“Me dijo como en secreto: ‘a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, relató.