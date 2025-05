Ludwika Paleta recibió amenazas de muerte por parte de un usuario de redes sociales

Ludwika Paleta habló sobre el caso que tiene en contra de uno de sus seguidores en redes sociales del que recibió amenazas de muerte hacia ella, su hijo Nicolás Haza y también para otros integrantes de su familia, la famosa actriz mencionó que ya habló con las autoridades con relación a este tema que afectó su seguridad y la de sus seres queridos.

En el programa de espectáculos “Ventaneando”, Ludwika Paleta mencionó que esta preocupante situación de acoso y amenazas tenía años, pero decidió hacer algo al respecto ya que los mensajes de “muerte” cada vez eran más subidos de tono, situación por la que decidió poner un alto.

La actriz de telenovelas y películas cuenta con más de 4.8 millones de seguidores tan solo en su cuenta en Instagram, por lo que es una de las famosas que comparte parte de su vida personal, pero sobre todo profesional en esta red social, en donde además recibe apoyo de su público, pero también mensajes no gratos.

Paleta dio a conocer que una persona con un usuario anónimo le envió mensajes con contenido violento que están dirigidos a ella y su familia, pero destacó que varias de las amenazas de muerte van contra su hijo mayor, Nicolás Haza, a quien tuvo con el también actor Plutarco Haza cuando estuvieron casados.

Ludwika Paleta tiene tres hijos, el primero fue Nicolás Haza, fruto de su relación sentimental con el actor Plutarco Haza, su primogénito nació el 11 de noviembre de 1999 y en la actualidad sigue los pasos de sus famosos padres en la actuación, tanto que la actriz también dijo que recientemente trabajaron juntos en una película en la que es productora y que al proyecto cinematográfico le va muy bien en festivales de cine.

Mientras que Ludwika Paleta en 2013 se casó con Emiliano Salinas, con quien procreó a sus mellizos Bárbara y Sebastián, quienes nacieron en mayo de 2017 y ellos prefieren una vida lejos de las cámaras y los reflectores, totalmente distinto a su madre y hermano mayor.

“Mis hijos están chiquitos y apedar de que no he dejado de trabajar si he dejado de salid de noche y un poquito estas cosas de las alfombras, del glamour y así porque ya me cuesta mucho trabajo despertarme a las 6:00 de la mañana después de haber pasado por una alfombra y si estoy en un momento de mi vida en el que decidí, cosa que no hice con mi hijo Nicolás, estar presente en todos los mementos de la vida de mis hijos”, comentó Ludwika sobre su maternidad.