Linet Puente aparece en "Ventaneando" con un monitor cardiaco, ¿cuál es su estado de salud?

Linet Puente se ha convertido en una de las conductoras más queridas en la televisión mexicana, por lo que no es de extrañar que cuando apareció en "Ventaneando" con un aparato cardiaco haya desatado la preocupación entre las y los televidentes. Fue durante la última emisión del programa de espectáculos, que Puente salió a cámara con un par de electrodos pegados en su pecho y aunque incialmente optó por no dar explicaciones, fue algunas horas después que usó la cuenta de Instagram del show para aclarar su estado de salud.

En el video compartido por "Ventaneando", Puente explicó que el aparato que llevaba puesto es un monitor Holter, un dispositivo médico utilizado para registrar la actividad eléctrica del corazón de una persona durante un periodo prolongado de tiempo, generalmente 24 horas.

De acuerdo con expertos, el monitor Holter es un dispositivo portátil que registra continuamente la actividad eléctrica del corazón durante 24 a 48 horas o más, mientras el paciente realiza sus actividades diarias. Este aparato es utilizado para detectar posibles arritmias y evaluar el funcionamiento del corazón en situaciones cotidianas, especialmente cuando un electrocardiograma convencional no proporciona resultados concluyentes.

En el video compartido por Instagram, la conductora afirmó que lleva varios meses experimentando episodios recurrentes de presión arterial baja, una condición que puede desencadenar síntomas como mareos, fatiga extrema, e incluso desmayos, situaciones que la llevaron a solicitar atención médica en varias ocasiones, pues estos síntomas la han afectado tanto en su vida diaria como en su trabajo, ya que incluso tuvo que recibir asistencia médica de urgencia en los foros de TV Azteca.

Este aparatito mide la frecuencia cardíaca. Resulta que tengo varios meses que no me he sentido tan bien. Se me baja mucho la presión, declaró Linet Puente.