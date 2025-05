La reacción de Apio Quijano a la hospitalización de emergencia de su hermana Federica Quijano

La noche del lunes 5 de mayo la cantante, Federica Quijano de "Kabah" subió un video informando que fue hospitalizada de emergencia por un problema en la columna. La famosa relató que está internada en la Ciudad de México y necesita de una cirugía.

En este sentido la intérprete de sencillos como "La calle de las sirenas", "Al pasar" y "Te quiero tanto" dijo que presentó un fuerte dolor en la columna que tiene que ser atendido por medio de una cirugía, sin embargo, su aseguradora le pidió una segunda valoración médica.

Ante esta situación Federica Quijano confesó que no se puede mover para acudir a la otra valoración médica, por lo que solicitó apoyo a su aseguradora. La cantante hizo un llamado para que sea atendida cuanto antes para continuar con sus distintos proyectos.

“Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar”, dice en el video.