La entrevista por la que Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, amenazó a Mónica Garza

Fue hace unos días que la periodista Mónica Garza reveló que durante una entrevista que hizo a una famosa agrupación de regional mexciano, el vocalista de la banda la amenazó, luego que durante la entrevista, Garza lo cuestionó sobre sus nexos con un famoso cártel del narcotráfico.

Sin revelar el nombre del cantante que la habría amenazado, en redes sociales señalaron a Mario Quintero, vocalista y líder de Los Tucanes de Tijuana, debido que hace algunos años, Mónica Garza los entrevistó y los cuestionó sobre sus presuntos nexos con un famoso narcotraficante.

La entrevista que la exconductora de Ventaneando hizo a Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana fue subida al canal de YouTube oficial de Historias Engarzadas en 2014, la cual sigue disponible actualmente, sin embargo, fue hasta este 2025 que nuevamente ha generado gran polémica.

Durante la entrevista, Mónica Garza cuestiona directamente a Quintero sobre los presuntos nexos que mantiene con un famoso narcotraficante, pues, la periodista señala que trascendió que el grupo criminal habría financiado a la agrupación equipo, camiones y que hacían presentaciones privadas para él.

Ante esto, Mario Quintero contestó directamente y sin ningún tipo de tapujo sobre estos señalamientos en donde no negó pero tampoco confirmó lo cuestionado por Garza, solamente dijo que él nunca preguntaba para quién o quiénes tocaban, pues, no quería correr ningún tipo de riesgo.

“No descartamos que a lo mejor alguna o dos o tres o la mayoría eran de ese tipo de gente… Yo realmente yo no sabía quién le tocábamos. Yo siempre decía, “Bueno, ¿a dónde vamos?” ¿Y a qué horas empezamos?... No debes de preguntar a quién lo vas a tocar. O sea, corríamos un riesgo si andábamos investigando". dijo Mario Quintero para Historias Engarzadas

En las redes sociales de ADN 40, la periodista recordó la ocasión en la que cuestionó a un cantante de regional mexicano sobre una investigación que lo ligaba a un narcotraficante: "Le saqué al vocalista de la agrupación una investigación que había levantado la DEA sobre ellos a partir de que cantaban corridos dedicados a cierto personaje de la delincuencia organizada", recordó Mónica Garza.

Durante la entrevista todo parecía estar bien, sin embargo, llegó el momento de la foto del recuerdo, momento que aprovechó el cantante para hacerse saber a Garza que si a él le sucedía algo por las declaraciones hechas en esa entrevista, ella también estaba en peligro.

“Me dijo como en secreto: ‘a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas. Porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando’”, relató.