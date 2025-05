Karla Sofía Gascón comparte fotografía desde el hospital y preocupa a sus fans

Aunque la polémica que la rodeó durante varios meses por su papel en la cinta “Emilia Pérez” parece desvanecerse, todo indica que Karla Sofía Gascón enfrenta otro desafío y así lo habría revelado a través de sus historias en Instagram en donde publicó una fotografía que de inmediato encendió las alertas sobre su estado de salud y generó preocupación entre sus fans debido a que la actriz se muestra desde la cama de un hospital.

Internautas se mantienen atentos a cada paso de la actriz Karla Sofía Gascón tras la intensa polémica que enfrentó luego de protagonizar la película "Emilia Pérez", proyecto que fue blanco de críticas por la manera en la que abordaron como las desapariciones y el narcotráfico en México. A esto se sumaron los mensajes ofensivos que la actriz publicó en el pasado en su cuenta de X, antes Twitter, y que al ser retomados, entre otras cosas, evidenciaron críticas a los Oscar, en donde fue una de las nominadas.

La

publicó una fotografía en sus historias de Instagram en las que se le ve en la camilla de un

usando una bata de paciente. Aunque no dio detalles sobre el motivo por el que habría sido atendida, no dudó en tomar la situación con humor señalando que no había asistido a la reciente edición de la

debido a que no la convenció su atuendo, refiriéndose a la bata que usó en el nosocomio.