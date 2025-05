Hospitalizan de emergencia a Federica Quijano, suplica por ayuda: "No puedo caminar" | VIDEO

La noche del lunes 5 de mayo la cantante, Federica Quijano, se convirtió en tendencia en la industria del espectáculo después de compartir un video en el que reveló que fue hospitalizada de emergencia tras presentar un fuerte dolor en la zona de la columna.

Durante las últimas horas del día de ayer la integrante de "Kabah" subió un video en su cuenta personal en Instagram explicando el fuerte problema de salud que presenta y que la llevó a ser internada. Grandes figuras del entretenimiento como Charly López y Sugey Abrego le externaron todo su apoyo.

Hace unas horas Federica Quijano, famosa por los sencillos "La calle de las sirenas", "Al pasar" y "Te quiero tanto", generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales al subir un video desde el hospital para explicar la crisis de salud que enfrenta.

En la grabación la hermana de Apio Quijano dijo que está en el hospital de la Ciudad de México ya que se tiene que someter a una cirugía de la columna, sin embargo, su aseguradora le pidió una segunda valoración médica. La cantante pidió apoyo para que le manden al médico que la evaluará, pues actualmente ella no puede caminar.

“Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar”, explicó.