Gala Montes busca una colaboración con Natanael Cano: “él me apoyó mucho en mi estancia en La Casa de los Famosos"

La actriz y cantante Gala Montes, no deja de ser tema de conversación y en esta ocasión la intérprete de “¿Hasta cuándo?”, recordó su paso por La Casa de los Famosos y reveló que el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, fue uno de los que más la apoyó en ese proyecto, por lo que mostró su interés en trabajar musicalmente con el sonorense, destacando el respaldo que él le brindó.

“Me encantaría colaborar con Natanael Cano, me gustaría mucho, él me apoyó mucho en mi estancia en La Casa de los Famosos”, dijo Montes con entusiasmo, dejando entrever una posible fusión musical que, sin duda, llamaría la atención tanto de sus seguidores como de los fans del cantante de corridos.

Durante su breve plática con diversos medios de comunicación Gala Montes fue clara al expresar su postura respecto al contenido de algunos corridos actuales, pues, fue cuestionada si es que no le tiene miedo a la censura, con la nueva medida del gobierno para que no se canten corridos tumbados.

“Yo ya hice una serie que hablaba de narcotráfico, por supuesto que no me gusta que se haga apología de ese tema”, señaló tajante.

La actriz dejó claro que, si bien ha interpretado papeles relacionados con el crimen organizado, no respalda la glorificación de la violencia. Por otra parte, Montes compartió que ella grabó un corrido tumbado, pero con un enfoque social, en el que refleja experiencias personales y problemas que aquejan a las mujeres en México.

“Yo hice un corrido ojalá tengan oportunidad escucharlo, pues, temas más importantes que están sucediendo en México o lo que me pasó a mí en la casa de los famosos y lo que le pasa muchas mujeres, entonces creo que pues los corridos tumbados no son la causa de la violencia en México, sino que también las autoridades quieren deslindarse y quieren decir que ese es el problema cuando más bien ellos no hacen su trabajo”, dijo Gala Montes