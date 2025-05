Fans de Karol G enloquecen por románticas FOTOS de la cantante junto a Feid

Tras unos meses de ausencia en los que se tomó un descanso de los reflectores, Karol G regresó con más fuerza para el estreno de su documental "Mañana fue muy bonito" que se estrenará en Netflix el próximo 8 de mayo. Ante esto, la noche de este martes se celebró la premier en Nueva York en la que la cantante derrochó amor junto a su novio, Feid, y las fotografías enloquecieron a los fanáticos en redes sociales.

En septiembre del año pasado la “Bichota”, como también se conoce a la cantante, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales sobre su retiro temporal de los escenarios. Durante este tiempo surgieron rumores que apuntaban a un embarazo debido a la total ausencia de la artista, pero hace tan sólo unas semanas se encargó de ponerle fin con fotos de sus vacaciones en Jamaica. También se habló de una separación con Feid debido a que no la acompañó en la presentación del documental en Medellín.

Aunque la pareja permanece alejada de toda controversia manteniendo los detalles de su romance con total hermetismo, son los instantes en los que se dejan ver juntos lo que deja claro que están más enamorados que nunca. Tal y como ocurrió este martes durante la premier del documental en Nueva York, en donde Feid le mostró su total apoyo a Karol G al desfilar juntos por la alfombra roja donde posaron ante las cámaras entre besos y sonrisas.

Una muestra de que la relación entre los cantantes se encuentra más sólida que nunca es que Feid también estuvo acompañado de sus padres, Jorge Villada y Bertha Hoyos, lo que hace evidente un vínculo importante entre sus familias. Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos enloquecieron ante las imágenes de los cantantes en una tierna demostración de amor.

Aunque el documental "Mañana fue muy bonito" se estrena el 8 de mayo, en redes sociales se difundió un video en el que se escucha a la intérprete de "Provenza" hablar sobre lo tormentosa que fue su relación pasada y aunque no menciona a Anuel AA los fans de inmediato indicaron que se trataba del cantante. La también compositora colombiana calificó su relación como "tóxica" y dijo haber vivido un "infierno".

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, se escucha a Karol G en el video.