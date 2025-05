A dos años de anunciar su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta se dará una nueva oportunidad en el amor

Fue en febrero de 2023, cuando a través de una publicación en Instagram, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, un día después, la conductora de Hoy hizo frente a la polémica y habló en el programa matutino en donde abrió su corazón y entre lágrimas confirmó una vez más estar separada del padre de sus hijas.

A poco más de dos años de este anuncio, Andrea Legarreta reveló que ahora sí, podría comenzar a abrir su corazón y darse una nueva oportunidad en el amor. Esta decisión viene después de varios meses en donde ha llevado con calma su separación.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Andrea Legarreta asegura que se encuentra muy feliz, pues, su vida profesional se encuentra con novedades, y es que, la también actriz regresa a las telenovelas, cosa que la tiene muy feliz, ya que a diferencia de otras ocasiones, Legarreta esta vez dará vida a una terrible villana.

Sin embargo, Legarreta no solo está feliz por este nuevo logro en su carrera, sino porque, ahora su vida personal se encuentra más en calma y su corazón va sanando, tras su separación de Erik Rubín, por lo que confesó que está lista para comenzar a salir y darle una nueva oportunidad a Andrea, la mujer.

“Hasta ahora apenas estoy como pensando en por lo menos salir, con amigos y amigas, distraerme, disfrutar un poquito más como mujer… Siento que también es válido de pronto darme la oportunidad de conocer gente, esto no significa tener una relación con alguien y no estoy tan peor”, dijo Legarreta

En esta misma entrevista, la conductora de Hoy reveló que ya besó a dos hombres, sin embargo, se trata solo de actuación, pues fue parte del papel en la telenovela que ya prepara: "Hice escenas que nunca había hecho, sexys, de besos más intensos. En un inicio me costó trabajo, porque yo en las telenovelas que hacía, ni mis villanas más villanas eran así, eran muy fresas, entonces me tocó hablar con ellos, con Iván Aranas que es un actorazo, con Colunga, que han sido muy buenos compañeros conmigo".

Y es que, Legarreta confesó que desde que se separó no había besado a nadie, por lo que tuvo que quitarse los nervios y como toda una profesional sacó adelante este nuevo reto, no son antes pláticar con sus compañeros, quienes la apoyaron en todo momento para que las escenas salieran a la perfección.

"Con Fer y con Iván, no bueno, fue muy complicado, yo sudaba y ellos se daban cuenta, pero al final no podía hacer el ridículo, soy una cincuentona, aunque he hecho mucho de conducción, he sido actriz desde que era una niña, entonces pensaba: 'No puedo salir con el ridículo, de ay qué pena, dije no, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien'". dijo Andrea Legarreta