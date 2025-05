“Doctora Polo” revela la verdad sobre su supuesta boda con Ana Gabriel

Ana Gabriel ha enfrentado un sinfín de rumores relacionados con su vida personal, pero el más reciente tomó fuerza debido a un video difundido en redes sociales en el que la periodista Pati Chapoy supuestamente revelaba la boda secreta entre la cantante y Ana María Polo. Ante esto, la “Doctora Polo”, como se conoce a la presentadora”, se encargó de aclarar si existe realmente algo entre ella y la artista mexicana.

Los rumores comenzaron en mayo de 2024 cuando Ana Gabriel fue hospitalizada de emergencia tras un concierto en Chile por complicaciones de salud derivadas de una infección respiratoria. Y es que en el video compartido por la cantante en el que agradecía las muestras de apoyo, llamó la atención que llevaba puesto lo que parecía un anillo de compromiso.

Ana María Polo habla de los rumores de romance con Ana Gabriel

En un reciente encuentro con el conductor Javier Ceriani, la presentadora Ana María Polo habló por primera vez de los rumores que apuntaban a un romance con Ana Gabriel y que generaron una fuerte polémica que la rodeó por varios meses. La también abogada negó haber llegado al altar con la cantante mexicana y entre bromas aseguró que las fotografía de su supuesta boda fueron creadas con inteligencia artificial.

“Vamos a aclarar una cosa, hombre, que no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez. Pero una cosa que ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero que ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”, dijo Ana María Polo.

Así reaccionó Ana Gabriel a los rumores de una boda

El periodista Jorge Carbajal dijo en el programa “En Shock” que la voz de “Mi talismán” se habría casado con una fan originaria de Perú llamada Silvana Rojas, aunque esto fue desmentido de inmediato los rumores de una boda continuaron para la cantante luego de que se difundiera un video con la voz de Pati Chapoy en la que daba detalles de a supuesta boda de la mexicana con la “Doctora Polo”.

Más tarde se dio a conocer que el supuesto audio también habría sido creado con inteligencia artificial y, en entrevista para “Diva de América”, Ana Gabriel negó una boda secreta: “Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”.