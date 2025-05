Amandititita responde a las críticas sobre su físico y habla sobre su estado de salud

Amandititita es una de las figuras más destacadas de la industria musical y posee una extensa trayectoria, pero esto no ha evitado que surjan comentarios negativos en redes sociales. Como los más recientes luego de que cantara durante uno de sus conciertos sentada en una silla, esto generó cuestionamientos sobre su aspecto físico y estado de salud a los que no dudó en hacer frente con un contundente mensaje en el que reflexiona sobre el "body shaming".

Hace tan sólo unos días, la intérprete de "Metrosexual" se presentó en la Feria del Libro de León, Guanajuato, donde, además de presentar su libro “Un día contaré esta historia" en el que revela aspectos de su vida personal y profesional, ofreció un concierto en el que cantó algunos de sus temas más conocidos. Sin embargo, en redes sociales se viralizaron imágenes en las que aparece cantando mientras está sentada en una silla con ruedas y esto despertó inquietud entre sus fans por su estado de salud.

Ante la ola de comentarios relacionados sobre su aspecto físico, Amandititita lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram con el que reflexionó sobre la importancia de no hablar sobre cuerpos ajenos ante el impacto que esto puede tener sobre las personas que reciben los comentarios y quienes los rodean. La artista puntualizó en la felicidad que experimenta tanto en su vida personal como profesional dejando de lado las críticas que recibe.

"Este día es todo lo que tengo. El pasado desaparece un segundo después de ocurrir (…) Es tan fácil alterar una imagen, que te veas hermosa o horrible, sin embargo, lo qué he logrado en mi vida, personal y laboralmente no es fácil. Tengo todo lo que soñé. Y sigo soñando en más días como hoy. Donde estoy en paz, junto a mis seres amadas, soy feliz, porque al fin, mi cuerpo, y mi mente están saludables. Nunca fui una Güera Televisa, no estoy obsesionada con la imagen física”, se lee en el mensaje.