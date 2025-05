Vocalista de los Tigres del Norte propone cambiar el nombre de los corridos, "para no meternos en problemas"

Al menos 10 de los 32 estados de México han prohibido a los cantantes o agrupaciones de regional mexicano interpretar corridos, corridos tumbados o narcocorridos de forma pública, ya sea en los estadios, las ferias o cualquier plaza público y esto incluye los propios conciertos de los famosos. Casos recientes que han causado revuelo son los de Luis R. Conriquez, Los Alegres del Barranco o Natanael Cano.

En medio de estas medidas, que no han sido del agrado total del público, quien sigue pidiendo canciones como estas en los conciertos, el vocalista de los Tigres del Norte, Jorge Hernández, lanzó una propuesta de dejar de llamar a los corridos de esta manera y en su lugar, decir que cuentan historias, todo con el fin de complacer al público, además de evitar meterse "en problemas".

Jorge Hernández habló con El País y fue en esta entrevista que el cantante y líder de los Tigres del Norte se sinceró sobre este actual problema en México; asimismo, reflexionó sobre esto mismo y añadió que las canciones sirven para narrar la vida de las personas, tal y como él y el resto de la agrupación, lo han hecho y consagrado como los grandes de regional mexicano.

"Creo que le vamos a tener que cambiar la palabra corrido. Vamos a tener que decir historias, para no meternos en problemas", mencionó a El País.

Los corridos también forman parte de su repertorio. (Foto: IG @lostigresdelnorte)

Los Tigres del Norte han dejado de cantar corridos para respetar decisiones de las autoridades

El vocalista de Los Tigres del Norte reflexionó que la censura a los corridos no es nada nuevo, pues ellos mismos en 2014 fueron advertidos para no cantar corridos como el Jefe de Jefes y La Granja, esto por recomendación de una autoridad, de la que no dio más detalles; sin embargo, el tema les sigue causando cierta preocupación, ya que tarde o temprano ellos podrían pasar por esta "censura".

Por otro lado, reconoce que ellos como agrupación pueden presentarse en conciertos y consentir al público con otras de sus famosas canciones. "Nosotros tenemos canciones que, si pidieran no cantáramos corridos, podemos salir con todo sin cantarlos", mencionó. Asimismo, agregó que ellos son narradores de la vida de las personas y que, por lo tanto, los corridos no son más que historias.

"Es el público quien decide si te escucha. Las historias que cantamos tocan esa vena importante de nuestro cuerpo, (esa) que te hace reaccionar. Somos narradores de la vida de las personas”, añadió.

¿Censura en la música, pero no en el cine?

Durante la entrevista en la que Jorge Hernández sugirió cambiarle el nombre a la palabra corridos, también dejó abierta una interrogante de si este tipo de censura también se está dando a otros productos del entretenimiento, como es el caso del cine o si por el contrario, es sólo contra estas canciones.