¿Sin Poncho de Nigris? Lucy Garza presume los XV años de Ivanna con mensaje oculto para el influencer | FOTO

Después de toda la polémica y las declaraciones que se hicieron al rededor de la fiesta de XV años de Ivanna, la hija mayor de Poncho de Nigris, Lucía Garza, la mamá de Ivanna, compartió una publicación en su cuenta de Instagram que volvió a desatar la controversia en redes sociales. Todo parece apuntar que la fiesta sí se realizó, pero el empresario no estuvo presente en el evento.

Lucy G., como aparece en redes sociales la expareja de Poncho, compartió un bonito mensaje y una foto donde aparece Ivanna con un vestido de quinceañera en color rosa. La postal parece haber sido tomada por un fotógrafo, como parte e la sesión de fotos previo a que se realizara el evento donde bailaría el vals y pasaría un momento inolvidable junto a sus amigos y seres queridos.

La mamá de Ivanna expresó lo feliz que se sentía de ver crecer y tener a la primogénita de Poncho en su vida, pero también le mandó un mensaje oculto al exparticipante de La Casa de los Famosos México. Lucy Garza dejó claro que no había suficientes letras, poemas y frases que puedan expresar todo el amor y lo que siente por su pequeña que acaba de convertirse en señorita. La expareja de De Nigris recordó la primera risa de su hija y todo lo que le ha enseñado en estos 15 años de vida.

"Hoy cumples 15 años mi persona favorita en el mundo. No hay suficientes letras, poemas o frases que puedan llegar a expresarte mi amor y lo que significas para mí. Cuando escuché tu primera risa, supe que no había otro sonido en el mundo que quisiera conservar y seguir escuchando más que esa risa. Tú me enseñaste lo que es amar profundamente y nunca supe cuánto amor podía tener mi corazón, hasta que llegaste a mi vida…", se lee en el pie de foto.