¿Quiénes son Los Farmerz, banda que cantó narcocorridos en el Rodeo Texcoco e ignoró restricciones?

La censura en México contra la música que incita a la violencia, también conocidos como corridos tumbados y narcocorridos, sigue presentando algunas polémicas entre las agrupaciones del regional mexicano y los fans de este tipo de música. En esta ocasión fueron los Farmerz los encargados de volverse en tendencia al hacer caso omiso a las restricciones del gobierno para erradicar este tipo de canciones en presentaciones.

La banda fundada en California decidió no hacer caso a las restricciones que se han implementado en diferentes localidades de México para interpretar una canción que había sido dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', líder de uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos de México.

Otro de los detalles que llamaron la atención en redes sociales fue que la banda decidió cantar la canción 'El del Palenque', pero no solo eso en Rodeo de Texcoco, pero eso no fue todo, ya que además de interpretarla completa, los Farmerz decidieron subir a sus redes sociales algunas historias de los fans donde se deja claro que no están de acuerdo con la medida implementada por el gobierno para disminuir la violencia en los eventos de música grupera y los estados.

Los Farmerz interpretaron canciones que hacían alusión al crimen organizado (IG: losfarmerz)

¿Quiénes son los Farmerz?

La agrupación se fundó en el 2021 en Perris, California, por lo que en poco tiempo se han hecho de un lugar dentro de la cultura del regional mexicano, para ser más precisos dentro del mundo de los corridos tumbados. La banda está integrada por Juan Carlos Cisneros 'El Cako', Jenel Salgado, Fernando Santoyo y Jesús González.

En poco más de tres años, la banda de California se ha ganado el corazón de los fans en México y algunas otras latitudes al sumar más de 3.2 millones de reproducciones mensuales de sus canciones en Spotify. Entre sus grandes éxitos se encuentran: 'La changa', 'La chapiza' y 'Sin parar'. Con el simple hecho de ver algunos de los títulos de sus canciones se deja claro que su estilo va de la mano con los corridos bélicos y ritmos agresivos.

Los Farmerz se mostraron en contra de la censura cantando narcocorridos (IG: losfarmerz)

La agrupación compartió todas las historias donde fueron etiquetados y donde sonaba el narcocorrido en le Rodeo de Texcoco como muestra de que no están de acuerdo con la postura de las autoridades. Ahora queda esperar si la postura de los gobiernos locales será la misma que con los Alegres del Barranco, es decir, cancelarle fechas para evitar que se escuche este tipo de canciones en eventos masivos.