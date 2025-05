MET Gala 2025: Zendaya y Jennie de BLACKPINK entre los 5 mejores looks

Uno de los eventos más esperados de las celebridades es la MET Gala, y como todos los años este 2025 también se realiza desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en donde ya están desfilando por la alfombra roja, desde actores, actrices, músicos, modelos y más con sus mejores atuendos dentro de la línea “Tailored For You”.

En redes sociales ya aparecen los mejores looks de esta alfombra roja de la MET Gala, quienes dentro del código de vestimenta de “Tailored For You”, presumen el atuendo que eligieron para esta celebración de la MET Gala, en donde según expertos en moda buscan un estilo sartorial, que tiene como significado “diseñado a propósito, para proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa”, dice el comunicado de la fiesta de estrellas.

Es importante resaltar que la MET Gala, además de ser un desfile de moda, ya que es parte de lo que se ha convertido a lo largo de los años, también es un evento en donde se abre paso a la crítica política, social y cultural, a través de los atuendos que eligen los invitados. Pero sin duda uno de los objetivos principales es la recaudación de fondos para el Costume Institute, que se sostiene de esta fiesta.

Zendaya en la Met Gala 2025. Foto AP

¿Quién lleva el mejor Look de la MET Gala 2025?

Zendaya es de las celebridades que brilló con su atuendo para la MET Gala 2025, la cantante llevó una versión del zoot suit y está realizado por la firma Louis Vuitton, diseñado por Pharell, según se aprecia en la página especializada en moda Vogue, quienes destacan la elección de la también actriz.

Lupita Nyong'o , quien también es una de las invitadas a la MET Gala 2025 optó por un traje con capa en color azul de Chanel, la actriz ganadora del Oscar destacó con su atinada elección y es de las más aplaudidas hasta el momento por su look dentro del código de vestimenta.

Lupita Nyong'o en la Met Gala 2025. Foto AP

Mientras que otra de las famosas que desfilaron por la alfombra roja de la MET Gala fue la modelo Gigi Hadid, quien deslumbró con un vestido de cuello halter dorado de Miu Miu, un tonó que hizo el complemento perfecto con todo lo que llevó como peinado y accesorios.

Gigi Hadid en la Met Gala 2025. Foto AP

Sin duda una de las chicas más esperadas y aplaudidas por su elección para este año en la MET Gala que la cantante Jennie de Blackpink, quien aparecen en la pasarela con un elegante vestido en blanco y negro, hasta el momento se desconoce la firma de su look.

Jennie de BLACKPINK en la Met Gala 2025. Foto AP

El regreso de Miley Cyrus