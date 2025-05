Met Gala 2025: ¿Dónde y cómo ver EN VIVO la transmisión desde México?

La Met Gala es, sin duda, uno de los eventos más esperados en el calendario anual de la moda, el arte, la música y el entretenimiento. Cada año, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierte en el epicentro de una explosión de creatividad y estilo, donde las personalidades más influyentes del mundo desfilan sobre la alfombra roja, presentando looks que dejan una huella imborrable en la historia del diseño.

En esta ocasión, la edición 2025 promete ser una de las más significativas, no solo por los impresionantes atuendos que veremos, sino por la rica temática que abordará, llena de significados profundos y resonantes. Para las y los fans de este evento, es bien sabido que se lleva a cabo el primer lunes de mayo y su tema no solo tiene un componente histórico, sino también una fuerte carga cultural y de resistencia.

La gala rendirá homenaje al dandismo negro, una corriente estética y social que ha tenido un impacto trascendental dentro de la comunidad afrodescendiente, tanto en el ámbito de la moda como en la lucha por la identidad y la visibilidad. Es así como esta temática celebra la historia y la resistencia que representa el estilo dentro de la comunidad, así como las tradiciones que lograron ser conservadas a pesar de las desigualdades estructurales.

¿Cuándo es la Met Gala 2025?

Para quienes deseen seguir el evento desde casa, Vogue ofrecerá una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web y canal de YouTube. La cobertura comenzará a las 18:00 horas hora del Este (17:00 horas, hora del centro de México), presentando la llegada de las celebridades, entrevistas exclusivas y momentos destacados de la alfombra roja.

Este evento anual, considerado el "Oscar de la moda", no solo destaca por su deslumbrante alfombra roja, sino también por su temática que rinde homenaje al dandismo negro.

Fotografía: AP Photo.

Los anfitriones de la transmisión incluirán a figuras como La La Anthony, Teyana Taylor y Ego Nwodim, quienes ofrecerán comentarios y entrevistas en tiempo real. Y como es tradición, Anna Wintour, directora editorial de Vogue, liderará la gala, acompañada por un grupo de coanfitriones que representan diversas disciplinas artísticas y deportivas; este año, los coanfitriones son:

Pharrell Williams: músico y director creativo de Louis Vuitton.

Colman Domingo: actor y director reconocido por su trabajo en cine y teatro.

Lewis Hamilton: piloto de Fórmula 1 y defensor de la diversidad en la moda.

A$AP Rocky: rapero y figura influyente en la moda urbana.

El basquetbolista LeBron James actuará como presidente honorario del evento.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2025?

El tema de la Met Gala 2025 es “Superfine: Tailoring Black Style”, una exploración profunda del dandismo negro y su impacto en la moda, la identidad y la resistencia cultural a lo largo de la historia. Esta temática se centra en cómo las comunidades afrodescendientes utilizaron la sastrería y el estilo como herramientas de autoexpresión, empoderamiento y desafío a las normas sociales establecidas.

Las y los asistentes están llamados a rendir homenaje al dandismo negro, un movimiento que surgió en el siglo XVIII y que ha sido una herramienta de afirmación y desafío a las normas sociales.

Fotografía: AP Photo.

La exposición principal que acompaña a la gala se titula "Superfine: Tailoring Black Style" será inaugurada el próximo 10 de mayo y se inspira en el libro "Slaves to Fashion" de la académica Monica L. Miller (quien además fue la encargada de curar dicha exposición), una obra que explora la historia de la moda a través de la mirada del pueblo afroamericano. La muestra busca narrar el camino del dandismo negro, una forma de expresión sartorial que se originó en el siglo XVIII y que ha jugado un papel fundamental en la historia de la resistencia cultural y racial.

El dandismo negro, tal como lo describe Miller, no es solo un fenómeno de moda, sino también un acto político ya que nació en las sociedades coloniales, donde hombres de ascendencia africana, tanto esclavizados como libres, adoptaron la vestimenta de la aristocracia europea no para someterse a los estándares de belleza de la época, sino para desafiar las normas sociales y culturales que los oprimían. Al incorporar elementos propios de su identidad africana, estos hombres reinterpretaron los códigos de la moda europea, creando un estilo único que representa tanto resistencia como una afirmación de poder, dignidad y orgullo.

Con este tema, la Met Gala 2025 busca visibilizar una parte fundamental de la historia de la moda que ha sido, en muchas ocasiones, ignorada o pasada por alto. Además, se hace un llamado a reconocer cómo la estética y el estilo pueden ser una herramienta poderosa para la reivindicación y la lucha por la igualdad. Este dress code está íntimamente ligado al tema central de la gala: “Superfine: Tailoring Black Style”, una exposición que celebra el dandismo negro y la influencia de la moda afrodescendiente en la sastrería masculina.

Fotografía: AP Photo.

¿Cuál es el código de vestimenta para la Met Gala 2025?

El código de vestimenta para la Met Gala 2025 es "Tailored for You" ("Hecho a tu medida"), una consigna que invita a las y los asistentes a reinterpretar la sastrería clásica desde una perspectiva personal, creativa y culturalmente significativa. Más que una simple indicación de vestimenta, "Tailored for You" es una invitación a explorar la sastrería como una forma de autoexpresión y resistencia cultural.

Por su parte, el Museo Metropolitano de Arte describe este código como "deliberadamente diseñado para proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa", destacando su enfoque en la moda masculina y su conexión con la identidad afrodescendiente.