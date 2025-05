Eduin Caz molesto porque le piden cantar corridos en el concierto de Grupo Firme y dice que es una falta de respeto

Grupo Firme es una de las agrupaciones que está viviendo los resultados de las leyes en México en donde desde hace algunas semanas piden a los cantantes no interpretar canciones que hacen apología al delito, por lo que Eduin Caz aseguró que seguirá las recomendaciones de las autoridades y que ya no le pidan cantar corridos.

Durante el último concierto que Grupo Firme ofreció en Veracruz, Eduin Caz, el famoso vocalista le dijo al público que ya no le pidieran interpretar canciones que están prohibidas, ya que en una parte del espectáculo, las personas que estaban presentes no dejaban de gritar “Se fue la pantera” y exigían que los artistas cantaran el corrido.

Eduin Caz habló con el público presente y mencionó que le parece una falta de respeto que le estén pidiendo interpretar una canción que ellos ya mencionaron no volverán a cantar en los conciertos, debido a que se trata de una pieza que contiene una letra que hace apología al delito.

“a mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La pantera’ cuando ya les dije que no la puedo tocar y si me molesta una madre, porque ya les había dicho, ya llevamos tres horas de concierto y lo que nos falta y ¿por un corrido vamos a echar a perder toda esta bonita noche? No creo verdad”, dijo Eduin Caz en el evento en Veracruz.