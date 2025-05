Christian Nodal lamenta el odio que recibió "La Cotorrisa" tras su participación en el podcast

El episodio más inesperado de La Cotorrisa ya se estrenó, el popular podcast de comedia que sube sus videos a YouTube compartió la grabación en la que Ricardo Pérez y Slobotzky, quienes son los creadores del proyecto, platican e interactúan con el famoso y controversial cantante Christian Nodal, aunque no ha todo su público les gustó el resultado.

El podcast titulado “Anecdotario 298 - Me hicieron un episodio de La Rosa de Guadalupe Ft. Christian Nodal”, está disponible en la cuenta oficial en YouTube de La Cotorrisa, es un video de 1 hora con 26 segundos y platican de diversos temas, la mayoría a manera de comedia con el famoso cantante mexicano.

Desde que el capítulo de La Cotorrisa y Christian Nodal se estrenó, varios de los fanáticos de los comediantes no han dejado de escribir su opinión respecto al invitado, ya que algunos mencionan que es una celebridad no grata debido a los chismes, escándalos y especulaciones en los que se ha relacionado debido a sus relaciones románticas, sobre todo a su matrimonio con Ángela Aguilar.

En la cuenta oficial en Instagram del proyecto de comedia, al revisar los comentarios que dejó el público sobre su participación en La Cotorrisa, Christian Nodal se disculpó por todo el odio que han recibido los creadores de contenido, quienes lo invitaron al podcast para hablar de su vida y carrera dentro de la música mexicana.

En la publicación en Instagram y en el espacio de comentarios en YouTube se pueden leer las opiniones de las personas que semana a semana esperan el estreno de un nuevo episodio de La Cotorrisa, pero al enterarse que se trataba de una colaboración con Christian Nodal decidieron no reproducir el video y les dejaron su queja.

Mientras que también hay comentarios positivos al respecto de personas que no se consideran fanáticos del intérprete de “Adiós amor” y aún así le brindaron una oportunidad al video y expresaron que se divirtieron bastante con las ocurrencias que se dicen en el podcast.

“Nomas porque me gustan los cotorros y me encanta el chisme, pero si no la vdd ni lo veía”, dice la usuaria @bossynails_bybrenda

“Me encantó!!! Se la volaron con Nodal todo un éxito”, dice @lunitasaturn.40

“Hagamos de cuenta que tomaron un descanso y no veré el programa”, escribió @larruz81

“Mejor se hubieran vendido a un partido político”, comentó @__majobh