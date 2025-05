Christian Nodal abre su corazón y confiesa que lloró con la canción “El equivocado” de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar continúa con su carrera musical tras enfrentar una ola de críticas por su relación con Christian Nodal, a quien defendió a través de su nuevo tema "El equivocado" con el que también grita su amor en un romántico videoclip. Al respecto, el sonorense se sinceró y admitió haber llorado por la letra de la canción con la que, además, la menor de la dinastía Aguilar respondería a los comentarios negativos.

El pasado 1 de mayo Ángela Aguilar lanzó su nueva canción “El equivocado” que muchos de sus fanáticos tomaron como la respuesta ante la polémica que ha enfrentado desde que destapó su romance con Christian Nodal y luego por su repentina boda. Uno de los detalles que llamó la atención es que el sonorense es el protagonista en el videoclip para el que tuvieron como escenario Los Cabos, lugar en el que pasaron unos días de descanso tal y como se muestra en las imágenes.

Lejos del hermetismo con el que mantuvieron los detalles de su relación al inicio, el intérprete de "Botella tras botella" se ha dejado ver más accesible ante los medios de comunicación y dispuesto a revelar más de esta nueva etapa en su vida personal junto a la hija de Pepe Aguilar, con está por celebrar su primer aniversario de bodas. El cantante fue cuestionado sobre el nuevo proyecto de su esposa y abrió su corazón al admitir que había llorado al escucharla.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado donde creo que van a poder sentirla, ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’ me tocó profundamente el corazón, no me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco entonces me lo puse. Me dijo: ‘Estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’ y terminó siendo esa parte íntima, las vacaciones (…) Yo me siento muy feliz”, dijo Nodal en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”.