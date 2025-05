Anna Porter asegura que le compró a Gala Montes lujosas bolsas de más de 80 mil pesos

Aunque Gala Montes fue una de las participantes más fuertes y favoritas de "La Casa de los Famosos México", la polémica se mantiene como una constante logrando ensombrecer su carrera. Esta vez fueron las declaraciones de Anna Poter lo que colocaron a la actriz en el ojo del huracán, pues la empresaria sostuvieron un romance durante el que le dio costos regalos como bolsos con un valor de más de 80 mil pesos mexicanos.

Anna Porter ha calificado a Gala Montes como una persona “cambiante” y “mitómana” asegurando que existió infidelidad de su parte debido a que habría comenzado el romance con Icho Van cuando ya estaban en una relación. Además, expresó sentirse traicionada y aseguró que tras terminar todo vinculo entre ellas la actriz se habría negado a devolver los lujosos obsequios que le dijo y que incluyen un “anillo de amor propio” que habría pedido desde Singapur con un costo de 500 mil pesos.

En entrevista con Horacio Villalobos para TVNotas, Anna Porter dijo sentir traicionada por la intérprete de “Tacara” al negar su romance aún con todo lo que hizo por ella cuando estaban juntas. Como los lujosos regalos que le hizo y que incluyen bolsas de hasta 160 mil pesos mexicanos, entre éstas una Louis Vuitton de 87 mil pesos y una de la marca Balenciaga.

“Por eso mi coraje, porque fue una traición para mí. No porque estoy ardida ni porque yo quiera… no me dejó, yo me alejé también (…) Me alejé, empecé a ir de viaje, a sanar, me fui a una isla por un tiempo, empecé a ver cómo se comportaba, las incoherencias, su actuar con lo que decía eran muy irregulares”, dijo y aunque la describió como una mujer de corazón noble aseguró que tiene un daño psicológico que sería resultado de lo ocurrido en su infancia con su madre.