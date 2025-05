Roro Bueno estalla ante los rumores de infidelidad con Jake Paul: "Me parece una tontería"

Roro Bueno se ha convertido en una de las influencers más destacadas gracias a su contenido en el que involucra a su novio, Pablo, con quien ahora se ve envuelta en una fuerte polémica ante los rumores de una infidelidad. La creadora de contenido se dijo molesta por las especulaciones que apuntan a un romance con el boxeador Jake Paul, que surgieron por su reciente colaboración de la que compartieron imágenes en sus redes sociales.

Robo Bueno se enfrentará el 26 de julio a Abby en la llamada "Velada del Año 5" que se realizará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, España, y como parte de su preparación ha tenido colaboraciones con famosas figuras del deporte. Entre ellos Jake Paul, con quien recientemente compartió consejos y un tour por su lujosa casa, pese a que se trató de un encuentro formal en redes sociales surgieron rumores de una infidelidad por parte de la influencer con el también youtuber.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Roro Bueno compartió un video en que se muestra molesta ante los rumores de una infidelidad con Jake Paul y aclara que se trató de un encuentro formal pactado por su equipo de trabajo. Añadió que, como parte del video que realizarían juntos, el boxeador les dio un tour por su lujosa casa y en todo momento estuvieron acompañados de la prometida del boxeador, Jutta Leerdam.

"La verdad es que no quería tener que aclarar absolutamente nada de esto porque me parece una tontería, pero es que me están faltando el respeto a mí, le estáis faltando el respeto a Pablo, que es mi persona, mi vida, mi novio. No tiene sentido absolutamente nada. La infidelidad va en contra de todos mis valores como persona. ¡Ya está! Así que dejen de proyectar sus inseguridades sobre mí, sobre mi relación, porque es que no es mi culpa que no los hayan querido”, finalizó.