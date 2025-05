Mariana Seoane pide una disculpa pública a Susana Zavaleta por decir que mantiene a Ricardo Pérez

Después de que Mariana Seoane se metió en apuros tras mencionar que Susana Zavaleta mantenía a su novio Ricardo Pérez, quien es menor que ella, la cantante ofreció una disculpa pública a la pareja, así como a su hijo Matías ante el mal entendido, pues aseguró que desconocía los detalles de su relación y mencionó que se dejó llevar por los comentarios de un reportero durante una entrevista.

Tras los señalamientos de Mariana, uno de los primeros en reaccionar a la polémica, fue el hijo de Susana, Matías Gruener, quien defendió a su mamá y señaló que los comentarios de Seoane fueron hechos desde la envidia. Incluso hizo un llamado a las personas a que amen y les deseaba que encontraran una persona que los hiciera felices.

Pese a que las declaraciones de Mariana se hicieron muy polémicas, Susana Zavaleta se reservó de contestar. Pero antes de que se hiciera un problema mayúsculo, Seoane dio la cara y al parecer todo se trató de una confusión entre medios de comunicación, por lo que no dudó en pedir disculpas.

Mariana Seoane le pide disculpas a Susana Zavaleta y a Ricardo Pérez

La actriz aprovechó su llegada a la Ciudad de México para hablar con reporteros en el aeropuerto, ahí mencionó que desconocía los detalles de la relación entre Susana Zavaleta y el comediante Ricardo Pérez, y que por repetir lo que dijo un reportero, sus palabras se tomaron como declaraciones propias. La también bailarina le pidió disculpas a ambos y también mencionó a Matías.

"Yo no tengo ni idea de la relación de ellos, al contrario les deseo todo el amor del mundo. Y sí, tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa publica a Susana y a Ricardo", dijo Mariana a cámaras de Venga la Alegría.

Mariana Seoane manda mensaje a Susana Zavaleta tras polémica

Mariana Seoane mencionó que vio la entrevista de Matías, hijo de Susana Zavaleta, en la que estalla contra ella y aseguró que no era para menos su reacción de enfado. La actriz envió un mensaje a la cantante y le dijo que la felicitaba por el hijo tan talentosa que tenía y que no tenía pena en disculparse, pues fue un error y dijo que no quiere tener problemas con nadie y por eso daba la cara.