Mamá de Poncho de Nigris niega reconciliación y asegura que es manipulado por Marcela Mistral

La polémica está lejos de terminar para Poncho de Nigris por el distanciamiento que tiene con su mamá, Leticia Guajardo, debido a sus polémicas declaraciones con las que destapó un conflicto con su hija mayor, Ivanna. Aunque el influencer tomó la decisión de alejarse por un tiempo, es su mamá quien continúa lanzando mensajes en su contra y esta vez aseguró que el problema entre ellos se debe a que estaría manipulado por su esposa, Marcela Mistral.

En días recientes Leticia Guajardo compartió un video en su cuenta de TikTok con el que desató sospechas de una reconciliación con su hijo Poncho de Nigris, sin embargo, en el clip publicado el domingo 4 de mayo en su canal de YouTube sostuvo que aún existe conflicto con el también empresario y aseguró que el motivo de éste sería la supuesta manipulación de Marcela Mistral que, aseguró, lo estaría alejando de su familia.

Durante el reciente capítulo de "Cocinando con las De Nigris" que Guajardo publica en YouTube, la madre del youtuber dejó claro que aún no tiene comunicación con su hijo y señaló, una vez más, a Marcela Mistral de ser la responsable del distanciamiento debido a que "manipula" al empresario. Además, indicó que de encontrarse con él no dudaría en golpearlo por el trato que le ha dado tras revelarse el conflicto con su hija mayor por la fiesta de XV años.

Todo comenzó cuando Leticia Guajardo reveló el distanciamiento que existía entre Poncho de Nigris y su hija mayor, Ivanna, tras negarse a dar dinero para su fiesta de XV años. Sus declaraciones desataron una ola de críticas contra el influencer, quien no dudó en defenderse y reveló los motivos por los que no estaba de acuerdo con una celebración en grande, por lo que le ofreció a su hija un viaje o dinero.

Esto desató una intensa batalla de declaraciones madre e hijo por las que, finalmente, De Nigris tomó la decisión de alejarse de Guajardo por un tiempo destacando el daño que habría hecho con sus palabras incluyendo a su esposa, Marcela Mistral, a quien defendió al borde del llanto.

"Yo ya me rindo, me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. Ya me hizo mucho daño, pero mucho daño y yo lo que quiero es alejarme de eso (…) Ya no quiero más daño, quiero liberarme, voy a dejar de ver a mí mamá por un tiempo, le voy a seguir dando dinero a mi papá, para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me dio una tranquilidad y una paz”, dijo el youtuber en un encuentro con los medios durante la fiesta de su hijo menor, Toñito.