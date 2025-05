Lupillo Rivera aparece en el hospital y muestra el DOLOROSO tratamiento por el que abandonó La Casa de los Famosos

La salud de Lupillo Rivera se ha convertido en tema de conversación desde el pasado 30 de abril, cuando por cuestiones médicas el cantante se vio obligado a abandonar La Casa de los Famosos All Stars y que se ha visto envuelta en distintas acusaciones por presuntamente un conflicto con otros participantes del reality show.

Sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando Lupillo apareció desde el hospital mostrando el doloroso tratamiento médico al que se está sometido directamente en uno de sus oídos; de acuerdo con lo que contó, está tomando un tratamiento con un experto e otorrinolaringología, que no podía ir a atenderlo hasta el reality show para no violar las cláusulas del contrato y donde se pide aislamiento entero.

Fue por medio de sus cuentas oficiales donde el ex de Belinda compartió más detalles al respecto; primero se dejó ver en el elevador de la clínica y asegurando que esta no es la primera sesión de su tratamiento, además que el exponer el doloroso proceso también es una respuesta a aquellos que están diciendo que fue una mentira que presentara problemas de salud:

"Para toda la perla grande que anda allí diciendo que es mentira, les voy a enseñar un pedacito, una tercera parte de lo que se trata, de lo que estamos viviendo", dijo.

Lupillo Rivera muestra el tratamiento médico que recibe tras abandonar La Casa de los Famosos

En el video que subió Lupillo Rivera a sus cuentas oficiales en redes sociales se le ve yendo con una doctora en otorrinolaringología, quien primero le aplica una anestesia en el oído; segundos después, el cantante explicó que sólo quedaba esperar a que el medicamento hiciera efecto para que la experta pudiera continuar con el proceso.

Momentos después se ve a la doctora explicándole al famoso que avisará cuando lo inyecte y también cuando le administre el líquido, es decir, el medicamento. El video dejó ver la cara de dolor e incomodidad por parte del cantante, quien pese a todo se mantuvo quieto, pero haciendo ruidos de dolor.

"Bueno mi gente, ya vieron el proceso que hemos estado haciendo. Todo esto se tuvo que hacer fuera de la casa por la ley de aislamiento, no lo podían hacer dentro de la casa y pues eso es lo que estamos viviendo", dijo.

Finalmente, Lupillo Rivera explicó que en medio del dolor por este tratamiento se aleja de la incomodidad para demostrar alegría en las galas de La Casa de los Famosos All Stars: "Si me ven que ando a todo dar en las galas es porque tengo que dar el show y porque tengo que cumplir con mi contrato y pues para toda la gente que me entiende, se los agradezco y la que nomas hable por hablar y textee y comente por comentar, ahí después les pongo unos collares para que se los pongan bien".